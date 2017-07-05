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Мбокани забивает, Динамо обыгрывает Университатю

Команда Александра Хацкевича провела еще один спарринг в Австрии

  • 05.07.2017 22:17
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Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

В четвертом матче на австрийском сборе, который состоится 5 июля, соперником киевского «Динамо» станет румынский клуб СК «Университатя». Киевляне одержали победу благодаря голам Дьемерси Мбокани и Андрея Ярмоленко.

«Динамо» - «Университетя» - 2:0

Голы: Мбокани, 68, Ярмоленко, 75

«Динамо»: Рудько (Бущан,46), Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш, Шепелев (Гармаш, 59), Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 46), Беседин (Мбокани, 46).

Источник — Sport.ua

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