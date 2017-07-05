Мбокани забивает, Динамо обыгрывает Университатю

В четвертом матче на австрийском сборе, который состоится 5 июля, соперником киевского «Динамо» станет румынский клуб СК «Университатя». Киевляне одержали победу благодаря голам Дьемерси Мбокани и Андрея Ярмоленко.
«Динамо» - «Университетя» - 2:0
Голы: Мбокани, 68, Ярмоленко, 75
«Динамо»: Рудько (Бущан,46), Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш, Шепелев (Гармаш, 59), Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 46), Беседин (Мбокани, 46).
Источник — Sport.ua
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