Шахтер сыграл в нулевую ничью с Хольштайном

5 июля 2017 года. Нойенкирхен. «Айнтрахт-Штадион». 600 зрителей. +23 градуса.



«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Хольштайн» (Киль, Германия) – 0:0



«Шахтер»: Шевченко, Бутко (Срна, 67), Кривцов (к) (Хочолава, 67), Ордец (Ракицкий, 67), Азеведо (Исмаили, 67), Танковский (Алан Патрик, 67), Малышев (Бернард, 67), Зубков (Марлос, 67), Дентиньо (Бланко Лещук, 67), Петряк (Тайсон, 46), Феррейра (Коваленко, 46)



Запасные: Пятов, Кудрик, Степаненко



Главный тренер: Паулу Фонсека



«Хольштайн»: Кронхольм, Херрманн (Пернот, 72), Шмидт (Хоенедер, 65), Чихос (к) (Кинсомби, 65), Ленц (Хайдингер, 65), Пайтц (Зидшлаг, 65), Мюлинг (Конде, 65), Леверенц (Авуку, 65), Дрекслер (Альт, 65), Янцер (Сен, 65), Дукш (Гудер, 65)



Запасной: Крузе



Главный тренер: Маркус Анфанг



Предупреждение: Хочолава (84)



Арбитр: Эрик Мюллер (Германия)

Перед матчем



Очередным соперником «Шахтера» в период подготовки к новому сезону стал немецкий «Хольштайн». Главный тренер дончан Паулу Фонсека по сравнению с предыдущим матчем против датского «Оденсе» (3:2) выпустил полностью обновленный состав. Так, с первых минут появились Максим Малышев и Факундо Феррейра, восстановившиеся после небольших повреждений. С капитанской повязкой партнеров на игру вывел Сергей Кривцов.



Первый тайм



Со старта «горняки» основательно разместились на половине соперника, используя для атак всю ширину поля. До опасных моментов дело не доходило, футболисты «Хольштайна» довольно плотно действовали в обороне и не оставляли дончанам свободных зон. Первая острота у ворот Кеннета Кронхольма возникла на 13-й минуте после выпада Александра Зубкова, однако удар у 20-летнего полузащитника вышел сильным, но неточным. «Оранжево-черные» наращивали свое преимущество, и шанс отличиться появился у Дентиньо. Партнеры вывели девятку на перспективную позицию по центру, вот только голкипер немцев оказался в нужном месте и справился с угрозой. В середине тайма дважды неплохо пробивал по воротам соперника Иван Петряк – в обоих случаях его ударам не хватило точности. Хозяева же искали свой шанс в контратаках. На 34-й минуте великолепную возможность открыть счет имел Дентиньо: после розыгрыша углового и скидки Сергея Кривцова он замыкал дальнюю штангу, но не смог как следует подстроиться под удар и в створ не попал. В концовке тайма могли забить немцы, однако Никита Шевченко и Богдан Бутко помешали «Хольштайну» отличиться.



Второй тайм



После перерыва на поле появились Тайсон и Виктор Коваленко. Бразилец сменил по позиции Ивана Петряка, а украинец – Факундо Феррейру, заняв место Дентиньо, который перешел на острие атаки. В целом характер игры остался прежним: «горняки» все так же продолжали создавать давление на оборону соперника, имея полное превосходство во всех компонентах. Активностью выделялся Тайсон, опасны были проходы Богдана Бутко, хорошо действовал в подыгрыше Вячеслав Танковский. На 67-й минуте Паулу Фонсека выпустил сразу восьмерых свежих футболистов. До конца матча действия происходили практически у штрафной «Хольштайна», всей командой отошедшего к своим воротам. «Горняки» комбинировали, но в итоге встреча завершилась нулевой ничьей.