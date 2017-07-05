Зірка в результативному спарингу перемогла Миколаїв

Сьогодні кропивницька «Зірка» провела на навчально-тренувальних зборах в Ужгороді два поєдинки. У першому з них наша команда здобула вольову перемогу над представником першої ліги, МФК «Миколаїв», з рахунком 4:3.

Слід зазначити, що у складі кропивничан у цій грі діяло багато молодих футболістів та потенційних новачків.

Як розповів після матчу головний тренер «Зірки» Роман Монарьов, у першому таймі його команда припускалася великої кількості помилок у простих ситуаціях. Зокрема, через те, що в нескладних епізодах при виході з оборони молоді оборонці віддавали м’ячі чужим гравцям, кропивничани і пропустили ще в першому таймі на 33-й та 37-й хвилинах. Щоправда, ще до перерви нашій команді вдалося скоротити відставання в рахунку. Кирило Дришлюк, своєю класною вертикальною передачею, вивів «на побачення» з голкіпером Максима Прядуна, котрий, без проблем, реалізував вихід сам на сам.

У перерві тренерський штаб «зіркових» провів планову заміну. Замість одного з потенційних новачків на полі з’явився Дмитро Фатєєв. Згодом, упродовж другої половини зустрічі, на заміну також вийшли Артем Фаворов і Адерінсола Есеола. Але ще одна помилка в обороні на 52-й хвилині призвела до того, що «Миколаїв» знову отримав перевагу в два м’ячі. Практично одразу ж миколаївці могли забити й учетверте, але якнайкраще проявив себе голкіпер Роман Льопка, котрий відбив удар із пенальті.

І після цього кропивничани продемонстрували характер. До мінімальної перевагу наших суперників звів Артем Фаворов, котрий відгукнувся на передачу Адерінсоли Есеоли. За чотири хвилини відзначився вже й сам українець нігерійського походження. У падінні він забив дуже красивий м’яч, замкнувши верхову передачу.

Здавалося, що поєдинок так і завершиться внічию, але один із героїв цього поєдинку, Адерінсола Есеола, вже в компенсований до матчу час, знову віддав результативну передачу, давши можливість відзначитись одному із гравців на перегляді.

Отож, у підсумку, «Зірка» здобула надважку першу перемогу на навчально-тренувальних зборах на Закарпатті над МФК «Миколаїв» із рахунком 4:3. За словами головного тренера кропивничан Романа Монарьова, хтось із молодих гравців і потенційних новачків показав себе краще, хтось гірше. Зупинятися на комусь персонально наставник не став. Єдине, відзначив, що для того і проводяться збори, аби вивести усіх гравців на один рівень. І краще помилятись у товариських зустрічах, аніж в офіційних матчах. А завданням тренерів і є – попрацювати над помилками і звести їх кількість до мінімуму.

МФК «Миколаїв» – «Зірка» (Кропивницький) – 3:4 (2:1).

5 липня 2017 року (середа). Початок об 11:30. Ужгород. Стадіон ГРК «Камелот». Товариський матч.

«Зірка»: 41. Льопка Роман, 51. Куцев Євген, 23. Маткобожик Олександр, 13. Зозуля Олександр, потенційний новачок (20. Фатєєв Дмитро, 46), 27. Дришлюк Кирило, 99. Жуков Микита, потенційний новачок, потенційний новачок (10. Есеола Адерінсола Хабіб, 64), 29. Прядун Максим (50. Фаворов Артем, 55), потенційний новачок. Головний тренер: Монарьов Роман.

Голи: 1:0, гравець «Миколаєва» (33); 2:0, гравець Миколаєва (37); 2:1, Прядун Максим (43); 3:1, гравець «Миколаєва» (52); 3:2, Фаворов Артем (73); 3:3, Есеола Адерінсола Хабіб (77); 3:4, потенційний новачок (90+1).