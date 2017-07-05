Реал подписал контракт с Тео Эрнандесом

Левый защитник «Атлетико» Тео Эрнандес продолжит кареьру в «Реале». Сегодня мадридский клуб объявил о подписании контракт с 19-летним француза.
Ранее сообщалось, что стороны сошли на сумме в 26 миллионов евро.
Официально Эрнандеса должны представить в понедельник, 10 июля.
В прошлом сезоне футболист провел в аренде в «Алавесе», в котором сыграл 23 матча и забил 1 гол.
Источник — ФК Реал Мадрид
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