Реал подписал контракт с Тео Эрнандесом

Денис пойдет туда только из- за денег. Фактически это означает конец карьеры. По- моему, это про...

Добре, що віддають..... раз чи другий вистрелить а потім знов застій, і крім того істеричка ще ...

Добре, що віддають..... раз чи другий вистрелить а потім знов застій, і крім того істеричка ще ...

Согласен, но о завершении карьеры еще рановато, ведь на челленджерах нормально, хоть и давненько ...

Пик карьеры Сергея, к сожалению, в прошлом. Еще пару лет назад он был не отдал этот матч Нишикори...