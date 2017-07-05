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Реал подписал контракт с Тео Эрнандесом

Защитник «Атлетико» продолжит карьеру в составе «сливочных»

  • 05.07.2017 18:50
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Getty Images. Тео Эрнандес
© Getty Images. Тео Эрнандес

Левый защитник «Атлетико» Тео Эрнандес продолжит кареьру в «Реале». Сегодня мадридский клуб объявил о подписании контракт с 19-летним француза.

Ранее сообщалось, что стороны сошли на сумме в 26 миллионов евро.

Официально Эрнандеса должны представить в понедельник, 10 июля.

В прошлом сезоне футболист провел в аренде в «Алавесе», в котором сыграл 23 матча и забил 1 гол.

Источник — ФК Реал Мадрид

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