Легендарный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона продемонстрировал умение пить алкогольные напитки с локтя. Это случилось во время одного из рейсов во время Кубка конфедераций.

Ранее сообщалось, что Марадона пытался изнасиловать журналистку, а также рассматривал возможность стать гражданином России.