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Рука бога: Марадона пьет водку по-гусарски в самолете

Легендарный футболист показал, как умеет пить с локтя

  • 05.07.2017 18:20
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Getty Images. Диего Марадона
© Getty Images. Диего Марадона
Легендарный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона продемонстрировал умение пить алкогольные напитки с локтя. Это случилось во время одного из рейсов во время Кубка конфедераций.
 
Ранее сообщалось, что Марадона пытался изнасиловать журналистку, а также рассматривал возможность стать гражданином России.

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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