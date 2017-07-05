Легендарный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона продемонстрировал умение пить алкогольные напитки с локтя. Это случилось во время одного из рейсов во время Кубка конфедераций.
Ранее сообщалось, что Марадона пытался изнасиловать журналистку, а также рассматривал возможность стать гражданином России.
El Diego ya arrancó el Mundial, señores 😍🇷🇺 pic.twitter.com/bzQWlkcUfx— Matías Varela (@Bollino) 4 липня 2017 р.
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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