Динамо примет Черноморец на стадионе имени Валерия Лобановского

Матч 1-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Черноморец» пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Причиной переноса игры с НСК «Олимпийский» на другой стадион стал концерт британской рок-группы Depeche Mode, который совпал с датой проведения домашней игры «Динамо» в чемпионате Украины.
Напомним, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сейчас идет реконструкция, но клуб рассчитывает завершить основные работы до начала сезона.
В связи с переносом матча на другой стадион не вступит в силу наказание «Динамо» провести матч без зрителей, которое применено непосредственно к «Олимпийскому». Таким образом, без зрителей может пройти игра 3-го тура «Динамо» – «Карпаты».
Источник — Футбол 24
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