Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо примет Черноморец на стадионе имени Валерия Лобановского

Причиной переноса стал концерт Depeche Mode, который совпал с датой проведения игры

  • 05.07.2017 17:54
  • 137 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Матч 1-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Черноморец» пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
 
Причиной переноса игры с НСК «Олимпийский» на другой стадион стал концерт британской рок-группы Depeche Mode, который совпал с датой проведения домашней игры «Динамо» в чемпионате Украины.
 
Напомним, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сейчас идет реконструкция, но клуб рассчитывает завершить основные работы до начала сезона.
 
В связи с переносом матча на другой стадион не вступит в силу наказание «Динамо» провести матч без зрителей, которое применено непосредственно к «Олимпийскому». Таким образом, без зрителей может пройти игра 3-го тура «Динамо» – «Карпаты».

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.