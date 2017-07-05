Динамо примет Черноморец на стадионе имени Валерия Лобановского

Матч 1-го тура чемпионата Украины «Динамо» – «Черноморец» пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Причиной переноса игры с НСК «Олимпийский» на другой стадион стал концерт британской рок-группы Depeche Mode, который совпал с датой проведения домашней игры «Динамо» в чемпионате Украины.

Напомним, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сейчас идет реконструкция , но клуб рассчитывает завершить основные работы до начала сезона.

В связи с переносом матча на другой стадион не вступит в силу наказание «Динамо» провести матч без зрителей, которое применено непосредственно к «Олимпийскому». Таким образом, без зрителей может пройти игра 3-го тура «Динамо» – «Карпаты».