Франсиско Ди Франко прошел медосмотр в Карпатах

«Карпаты» близки к подписанию воспитанника «Бока Хуниорс» Франсиско Ди Франко.
По информации источника, аргентинский форвард прошел медосмотр и вчера вечером присоединился к команде для полноценных тренировок.
Исполнительный директор Карпат Дарио Друди сейчас находится в Буэнос-Айресе, где согласовывает финансовые детали из «Бока Хуниорс». жидается, что Ди Франко подпишет с «Карпатами» контракт в качестве свободного агента, но львовяне оплатят аргентинцам права за воспитание.
В прошлом сезоне Ди Франко выступал в кипрском клубе «АЕЗ Закакиу».
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не пойму откуда ветер дует!
Не пойму откуда ветер дует!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.