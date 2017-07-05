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Франсиско Ди Франко прошел медосмотр в Карпатах

Воспитанник «Бока Хуниорс» присоединился к львовской команде для полноценных тренировок

  • 05.07.2017 17:33
  • 630 просмотров
  • 5 комментария
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Alchetron. Франсиско Ди Франко
© Alchetron. Франсиско Ди Франко
«Карпаты» близки к подписанию воспитанника «Бока Хуниорс» Франсиско Ди Франко.
 
По информации источника, аргентинский форвард прошел медосмотр и вчера вечером присоединился к команде для полноценных тренировок.
 
Исполнительный директор Карпат Дарио Друди сейчас находится в Буэнос-Айресе, где согласовывает финансовые детали из «Бока Хуниорс». жидается, что Ди Франко подпишет с «Карпатами» контракт в качестве свободного агента, но львовяне оплатят аргентинцам права за воспитание.
 
В прошлом сезоне Ди Франко выступал в кипрском клубе «АЕЗ Закакиу».

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 05.07.2017 17:46
    0
    Кдасно буде як підпишуть і розкриється, колись подавав великі надіі, хоч в порівнянні з всяким шлаком це зірка!
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 05.07.2017 17:53
    +1
    С одной стороны пишут, что Карпаты еле дышат и может постичь судьба Днепра, с другой стороны Карпаты подписывают столько латиносов, что Динамо нервно дышит.
    Не пойму откуда ветер дует!
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    Sasha3110
      Sasha3110, 05.07.2017 17:55
    +3
    zhevaua, 05.07.2017 17:53
    С одной стороны пишут, что Карпаты еле дышат и может постичь судьба Днепра, с другой стороны Карпаты подписывают столько латиносов, что Динамо нервно дышит.
    Не пойму откуда ветер дует!
    Єти латиносы пойдут потом оптом в Шахтёр.
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    canyonic
    online
      canyonic, 05.07.2017 17:59
    0
    Конец Динамо и Шахтеру.К нам приехал,к нам приехал Ди Франко дорогой!!!!!!!!
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    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 05.07.2017 18:05
    0
    Зирка в прошлом сезоне тоже так делала но развалилась по ходу сезона!
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