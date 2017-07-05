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Итоги сезона УПЛ. Топ-10 разочарований

Sport.ua собрал воедино игроков, которые в минувшем сезоне не оправдали ожиданий

  • 05.07.2017 16:52
  • 1751 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Дерлис Гонсалес
© Getty Images. Дерлис Гонсалес

В список разочарований сезона попали игроки, которые не оправдали возлагаемых на них надежд, либо существенно сдали за прошедший год в игровом плане.

Дерлис ГОНСАЛЕС Динамо

Два года назад за трансфер парагвайца «Динамо» выложило почти десять миллионов евро. Но с того времени Гонсалес так и не смог прочно закрепиться в основном составе. Но и выходя на замены, Дерлис редко когда усиливал игру. В начале сезона он проигрывал конкуренцию Цыганкову, во второй части чемпионата, когда «Динамо» перешло на новую схему, слева на фланге играл Гармаш. Сейчас же с возвращением Олега Гусева конкуренция за место на фланге увеличится – и Гонсалесу, вполне возможно, не найдется места и на скамейке запасных. Неудивительно, что летом стали появляться новости о том, что Дерлис хочет вернуться на родину.  Но вряд ли «Олимпия» осилит трансфер своего бывшего игрока и его немаленькую зарплату.

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ Заря

Зимой Калитвинцев едва не оказался во второй Бундеслиге, но контракт с клубом «Эрцгебирге» сорвался. Затем появился вариант с «Зарей», который, по сравнению с малоизвестным немецким клубом, казался куда более привлекательным. Но в команде Юрий Вернидуба Калитвинцев, который осенью в «Черноморце» был бледной тенью самого себя образца прошлого сезона, не заиграл. Один гол с пенальти и голевая передача – не лучшая статистика для атакующего игрока, который может и умеет вести игру команды.

Артур РУДЬКО Динамо

25-летний голкипер в минувшем сезоне ускорил уход на пенсию Александра Шовковского, вытеснив легендарного голкипера из основного состава после результативных ошибок Сашо в домашнем матче с «Наполи». Однако справиться с грузом ответственности и в полной мере воспользоваться предоставленным ему шансом Рудько не удалось. Поначалу к голкиперу у тренерского штаба претензий не было: Рудько действовал надежно и откровенных ляпов не допускал. Но к концу сезона нервы у вратаря не выдержали: две грубые ошибки в матче с «Ворсклой» стоили киевлянам двух очков, затем – четыре пропущенных мяча от «Шахтера». Окончательно терпение у Реброва лопнуло после проигрыша в Кропивницком, где Рудько получил две оплеухи со штрафных. После этого пост номер один в «Динамо» занял не блиставший в аренде в Дании Коваль, а Рудько до окончания сезона сыграл всего пять матчей.

Сергей РЫБАЛКА Динамо

В начале минувшего сезона Рыбалка считался безоговорочным игроком основы «Динамо». Некоторые и вовсе называли 27-летнего хавбека системообразующим игроком, который ведет всю игру команды в центре поля.  Но с переходом на новую схему игры хавбек перестал попадать в основной состав, уступив свое место молодому Шепелеву. Во второй части сезона Рыбалка довольствовался выходами на замену в концовке матчей, что не могло не сказаться на его уверенности.

Возможно, приход Александра Хацкевича, под руководством которого Рыбалка выступал в «Динамо-2», реанимирует карьеру полузащитника – и Рыбалка снова станет тем игроком, без которого нельзя представить центр поля «Динамо».

Гегам КАДИМЯН Заря

После ухода из «Олимпика» карьера армянского форварда пошла по нисходящей. Просидев год в «Карпатах», Кадимян сам попросил разорвать контракт с клубом и перешел в «Зарю». Но и в команде Юрия Вернидуба Гегам не стал своим. «Кадимян – неплохой игрок, но у нас с ним как-то не сложилось, что-то не получилось. В принципе, ничего страшного в этом нет. Сейчас он поменял клуб, и я могу пожелать ему только здоровья побольше, и раскрыться в новой команде», - пожелал удачи Кадимяну в «Ворскле» Юрий Вернидуб.

Тамаш КАДАР Динамо

27-летний защитник пополнил «Динамо» зимой и с первого матча в составе новой команды получил уйму критики в свой адрес. До перехода на игру в три центральных защитника Ребров пробовал новобранца на позиции левого оборонца. Но Кадару на этой позиции не хватало скорости и умения подключаться к атакам. Со сменой тактики венгр, как и пришедший вместе с ним Александр Пантич, немного преобразился. Но все равно назвать Кадара оплотом надежности в обороне язык не поворачивается - он часто теряет своих игроков, ошибается позиционно и, по мнению некоторых экспертов, вообще не соответствует уровню «Динамо».

Владислав КУЛАЧ Заря

Не смог закрепиться в составе команды Юрия Вернидуба и Владислав Кулач. На 24-летнего форварда, вернувшегося в Украину после неудачного вояжа в Турцию, в «Заре» возлагали большие надежды, но оправдать их ему не удалось. Два мяча и одна голевая передача за сезон – не та отдача, которую Юрий Вернидуб хотел бы видеть от нападающего. Поэтому, как и Кадимян, новый сезон Кулач начнет с полтавской «Ворскле», где попробует заменить Дмитрия Хлебаса.

Евгений ХАЧЕРИДИ Динамо

Не так давно Хачериди считался самым сильным защитником в Украине, но пересидев в «золотой клетке» с ромбом на груди, Женя понизил к себе требования и потерял мотивацию. Естественно, это не могло не сказаться на его игре. Сначала Хачериди, будучи основным в «Динамо», потерял место в сборной (последний раз вызывался на матчи с Турцией и Косово, а играл - на Евро-2016), а потом и в клубе решили, что лучше Жене работать со второй командой. Когда же Хачериди вернули в первую команду – он травмировался в товарищеском матче с «Ворсклой».

Марсио АЗЕВЕДО Шахтер

В «Шахтере» Азеведо никак не может выйти на тот уровень, который он показывал в «Металлисте». Виной этому травмы и конкуренция со стороны Исмаили, который своей игрой не оставляет соотечественнику шансов занять место на левой бровке. Осенью Азеведо вернулся в общую группу после перенесенной операции на колене, но играл крайне мало. Только в концовке чемпионата, когда «Шахтер» уже гарантировал чемпионство, Паулу Фонсека стал регулярно выпускать на поле бразильца. Была информация, что Азеведо может покинуть «Шахтер», но именно его, а не на Соболя и Матвиенко, наставник «горняков» считает игроком, который может составить конкуренцию Исмаили.

Дмитрий ЗАДЕРЕЦКИЙ Волынь

Ранее 22-летний хавбек, дебютировавший в чемпионате Украины четыре года назад, на заре карьеры подавал большие надежды. Выходя на замены, усиливал игру благодаря реактивной скорости и не боязни идти в обводку. Но потом попал в немилость к Кварцяному и был отдан в аренду в «Десну». Наверное, наивно было бы ждать блистательной игры от хавбека в барахтающейся в «болоте» «Волыни», но одним из лидером команды он должен был стать. Но, в целом, ничем не отличался от необстрелянной молодежи. Во втором этапе Задерецкий вообще практически не играл в основе, да еще и угодил в неприятную историю, которая могла поставить точку в его карьере.

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Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 17:06
    +2
    Ожиданий спорт.уа? )
    Ссылка
    Пионер
    Пионер, 05.07.2017 17:29
    +1
    VAD, 05.07.2017 17:06
    Ожиданий спорт.уа? )
    в точку )))
    Ссылка
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