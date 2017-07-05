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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Приключение в России оказалось безвкусным»

Бывший главный тренер «Зенита» – о сложностях работы в российском клубе

  • 05.07.2017 16:31
  • 2196 просмотров
  • 34 комментария
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Getty Images. Мирча Луческу
© Getty Images. Мирча Луческу
Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу пожаловался на сложности работы в клубе из Санкт-Петербурга.
 
«Приключение в России оказалось безвкусным. Перед «Зенитом» стояли большие цели. Мы обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок, в чемпионате команда забила больше всех голов. Но мы не стали чемпионами. Чтобы сэкономить, продали Халка, Витцеля и Гарая. А ведь это важные суперзвезды.
 
За пределами поля также возникли известные проблемы. Условия были несправедливыми.
 
«Спартак» – самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы москвичи выиграли чемпионат. «Спартаку» нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у «Зенита».
 
Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне «Спартака». Они сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России. В конце концов «Спартак» стал чемпионом, с чем я их и поздравляю», – сказал Луческу.
 
Напомним, «Зенит» выплатил Луческу компенсацию в размере 2,5 миллионов евро за расторжение контракта в одностороннем порядке.

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Комментарии
    WADO-1976
      WADO-1976, 05.07.2017 17:35
    -2
    Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу !
    Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !
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    gorivata
      gorivata, 05.07.2017 17:40
    0
    WADO-1976, - перед тем как нападать на ДК - прочитай сначала отзывы самих питерцев и запоребриковцев) Даже здесь не ветке! Ватный твой мозг не может узреть суть?
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    comentraktor
      comentraktor, 05.07.2017 17:40
    0
    никто не может для меня купить стаю любителей бананов
    при этом 12 плюсов, какая нах Европа, и эти 12 в большинстве киевляне. Дикари.
    Спорт юа не видит в этом пропаганду расовой ненависти?
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    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 17:42
    0
    WADO-1976, 05.07.2017 17:35
    Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу !
    Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !
    Судя по постам, трясет и колбасит тут тебя) Токо ты держись, спокойнее, шоб говнецо собранное внутри не расплескать.
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    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 17:44
    -1
    gorivata, 05.07.2017 17:40
    WADO-1976, - перед тем как нападать на ДК - прочитай сначала отзывы самих питерцев и запоребриковцев) Даже здесь не ветке! Ватный твой мозг не может узреть суть?
    Это клинический случай, там логика "свое гавно вареньем пахнет".
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.07.2017 17:46
    0
    WADO-1976, 05.07.2017 17:35
    Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу !
    Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !

    Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.
    Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)?
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.07.2017 17:48
    0
    VAD, 05.07.2017 17:34
    Фонсека кстати долгото не продержался, подхватил быстро в раздевалке вирус "бравофедерация".

    я думаю что у него это в контракте даже как то прописано. Как у некоторых про " сторАны каМфлиКта" рассказывать
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    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 17:49
    0
    WADO-1976, 05.07.2017 17:35
    ...прочистил киевские шубные пуканы... Запомните ,голубенькие...
    Чувак, да у тебя проблемы с этим )))
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 05.07.2017 17:53
    -1
    jekavayp, 05.07.2017 17:46
    WADO-1976, 05.07.2017 17:35
    Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу ! Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !

    Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)?
    Так в том то и прикол ! Этот "старый румын ,ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке ,человек который рассказывает что его трамвай подрезал " взял и выиграл для Украины единственный Еврокубок , он же настолько жестоко обращался с бело-голубой порнографией именуемой ДК ,что у них до сих пор при слове Луческу пукан разрывает !
    Вы бы лучше обновили в памяти "перлы" своего кумира Блохина во время работы в рассеи ,Луческу там отдыхает !
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 05.07.2017 17:55
    -1
    VAD, 05.07.2017 17:49
    WADO-1976, 05.07.2017 17:35
    ...прочистил киевские шубные пуканы... Запомните ,голубенькие...

    Чувак, да у тебя проблемы с этим )))
    Проблемы с "этим" у команды цвета которой голубые ! Думаю о ком речь ты сам допрешь !
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 05.07.2017 17:57
    +1
    WADO 1976, 05.07.2017 17:53
    jekavayp, 05.07.2017 17:46
    WADO-1976, 05.07.2017 17:35 Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу ! Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь ! Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)?

    Так в том то и прикол ! Этот "старый румын ,ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке ,человек который рассказывает что его трамвай подрезал " взял и выиграл для Украины единственный Еврокубок , он же настолько жестоко обращался с бело-голубой порнографией именуемой ДК ,что у них до сих пор при слове Луческу пукан разрывает ! Вы бы лучше обновили в памяти "перлы" своего кумира Блохина во время работы в рассеи ,Луческу там отдыхает !

    Молодец что выиграл Еврокубок. Никто же не спорит.
    А по поводу остального, не принижая заслуг Луческу, но все таки громадный бюджет Копанки, по меркам Украины, целый выводок фармов, и админ.ресурс сделали свое дело. Зенит показал что если даже забрать один из этих пунктов, Мирче очень сложно достичь высот
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    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 18:00
    -1
    WADO 1976, 05.07.2017 17:55
    VAD, 05.07.2017 17:49
    WADO-1976, 05.07.2017 17:35 ...прочистил киевские шубные пуканы... Запомните ,голубенькие... Чувак, да у тебя проблемы с этим )))

    Проблемы с "этим" у команды цвета которой голубые ! Думаю о ком речь ты сам допрешь !
    У тебя шо не пост то про голубых или порнографию. Ты сайтом часом не ошибся? )))
    Ссылка
    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 05.07.2017 18:03
    -1
    jekavayp, 05.07.2017 17:57
    WADO 1976, 05.07.2017 17:53
    jekavayp, 05.07.2017 17:46 WADO-1976, 05.07.2017 17:35 Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу ! Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь ! Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)? Так в том то и прикол ! Этот "старый румын ,ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке ,человек который рассказывает что его трамвай подрезал " взял и выиграл для Украины единственный Еврокубок , он же настолько жестоко обращался с бело-голубой порнографией именуемой ДК ,что у них до сих пор при слове Луческу пукан разрывает ! Вы бы лучше обновили в памяти "перлы" своего кумира Блохина во время работы в рассеи ,Луческу там отдыхает !

    Молодец что выиграл Еврокубок. Никто же не спорит.А по поводу остального, не принижая заслуг Луческу, но все таки громадный бюджет Копанки, по меркам Украины, целый выводок фармов, и админ.ресурс сделали свое дело. Зенит показал что если даже забрать один из этих пунктов, Мирче очень сложно достичь высот
    Не говори ерунды ! У газпрома денег меньше чем у Ахметова ? У газпрома нет админресурса ? Про "фармы" - бред !
    Мирче нужно время и игроков которых он сам вырастил ! Тогда и результат будет ! В Шахтере тоже все не сразу сложилось ! Но Ахметов верил и ждал ! Газпром ждать не захотел ! Вот и все !
    Лобановский говорил чтоб создать команду нужно 3-4 года ! Мирче и двух не дали . А то что Мирча языком чешет - это его стиль ,тут его никто не изменит ! Блохин вообще говорил что голы после 90 минути не в счет ! У все великих свои причуды !
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    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 18:05
    0
    Ох и колбасит это чудо, интересный экземпляр )
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