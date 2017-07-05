Мирча ЛУЧЕСКУ: «Приключение в России оказалось безвкусным»

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу пожаловался на сложности работы в клубе из Санкт-Петербурга.

«Приключение в России оказалось безвкусным. Перед «Зенитом» стояли большие цели. Мы обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок, в чемпионате команда забила больше всех голов. Но мы не стали чемпионами. Чтобы сэкономить, продали Халка, Витцеля и Гарая. А ведь это важные суперзвезды.

За пределами поля также возникли известные проблемы. Условия были несправедливыми.

«Спартак» – самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы москвичи выиграли чемпионат. «Спартаку» нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у «Зенита».

Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне «Спартака». Они сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России. В конце концов «Спартак» стал чемпионом, с чем я их и поздравляю», – сказал Луческу.