Мирча ЛУЧЕСКУ: «Приключение в России оказалось безвкусным»

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу пожаловался на сложности работы в клубе из Санкт-Петербурга.
«Приключение в России оказалось безвкусным. Перед «Зенитом» стояли большие цели. Мы обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок, в чемпионате команда забила больше всех голов. Но мы не стали чемпионами. Чтобы сэкономить, продали Халка, Витцеля и Гарая. А ведь это важные суперзвезды.
За пределами поля также возникли известные проблемы. Условия были несправедливыми.
«Спартак» – самый популярный клуб в России, который не был чемпионом с 2001 года. Пресса хотела, чтобы москвичи выиграли чемпионат. «Спартаку» нужно выступать в Лиге чемпионов, так как у них не так много денег, как у «Зенита».
Президент РФС Виталий Мутко тоже был на стороне «Спартака». Они сделали все возможное, чтобы добиться успеха. Было 11 московских судей, которые обслуживали матчи чемпионата России. В конце концов «Спартак» стал чемпионом, с чем я их и поздравляю», – сказал Луческу.
Напомним, «Зенит» выплатил Луческу компенсацию в размере 2,5 миллионов евро за расторжение контракта в одностороннем порядке.
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Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !
при этом 12 плюсов, какая нах Европа, и эти 12 в большинстве киевляне. Дикари.
Спорт юа не видит в этом пропаганду расовой ненависти?
Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !
Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !
Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.
Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)?
я думаю что у него это в контракте даже как то прописано. Как у некоторых про " сторАны каМфлиКта" рассказывать
Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу ! Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь !
Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)?
Вы бы лучше обновили в памяти "перлы" своего кумира Блохина во время работы в рассеи ,Луческу там отдыхает !
...прочистил киевские шубные пуканы... Запомните ,голубенькие...
Чувак, да у тебя проблемы с этим )))
WADO-1976, 05.07.2017 17:35 Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу ! Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь ! Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)?
Так в том то и прикол ! Этот "старый румын ,ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке ,человек который рассказывает что его трамвай подрезал " взял и выиграл для Украины единственный Еврокубок , он же настолько жестоко обращался с бело-голубой порнографией именуемой ДК ,что у них до сих пор при слове Луческу пукан разрывает ! Вы бы лучше обновили в памяти "перлы" своего кумира Блохина во время работы в рассеи ,Луческу там отдыхает !
Молодец что выиграл Еврокубок. Никто же не спорит.
А по поводу остального, не принижая заслуг Луческу, но все таки громадный бюджет Копанки, по меркам Украины, целый выводок фармов, и админ.ресурс сделали свое дело. Зенит показал что если даже забрать один из этих пунктов, Мирче очень сложно достичь высот
WADO-1976, 05.07.2017 17:35 ...прочистил киевские шубные пуканы... Запомните ,голубенькие... Чувак, да у тебя проблемы с этим )))
Проблемы с "этим" у команды цвета которой голубые ! Думаю о ком речь ты сам допрешь !
jekavayp, 05.07.2017 17:46 WADO-1976, 05.07.2017 17:35 Ох кыяне взбесились при новости о Луческу! Видать за за годы в Шахтере Мистер добряче прочистил киевские шубные пуканы ,особенно в последнем сезоне (0-8 за три игры) что до сих пор свербят от одного упоминания о Луческу ! Запомните ,голубенькие , Луческу - ваш самый кошмарный сон на всю жизнь ! Чего бесится, наоборот, старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за Терриконами, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)? Так в том то и прикол ! Этот "старый румын ,ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в Рашке ,человек который рассказывает что его трамвай подрезал " взял и выиграл для Украины единственный Еврокубок , он же настолько жестоко обращался с бело-голубой порнографией именуемой ДК ,что у них до сих пор при слове Луческу пукан разрывает ! Вы бы лучше обновили в памяти "перлы" своего кумира Блохина во время работы в рассеи ,Луческу там отдыхает !
Молодец что выиграл Еврокубок. Никто же не спорит.А по поводу остального, не принижая заслуг Луческу, но все таки громадный бюджет Копанки, по меркам Украины, целый выводок фармов, и админ.ресурс сделали свое дело. Зенит показал что если даже забрать один из этих пунктов, Мирче очень сложно достичь высот
Мирче нужно время и игроков которых он сам вырастил ! Тогда и результат будет ! В Шахтере тоже все не сразу сложилось ! Но Ахметов верил и ждал ! Газпром ждать не захотел ! Вот и все !
Лобановский говорил чтоб создать команду нужно 3-4 года ! Мирче и двух не дали . А то что Мирча языком чешет - это его стиль ,тут его никто не изменит ! Блохин вообще говорил что голы после 90 минути не в счет ! У все великих свои причуды !
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