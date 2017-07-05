Динамо выложит за Кендзеру 1,5 миллиона евро

Польская пресса продолжает активно сватать защитника «Леха» Томаша Кендзеру в киевское «Динамо». Сообщается, что киевляне заплатят за 23-летнего футболиста 1,5 миллиона евро, а не 2,5 как сообщалось ранее.
Трансфер состоится в течении недели, после того, как игрок возвратится из отпуска. Напомним, Кендзера играл в составе молодежной сборной Польши на чемпионате Европы.
Поляк станет уже третьим игроком «Леха», который продолжит карьеру в составе «сине-белых». До этого из польского клуба в «Динамо» перешли Лукаш Теодорчик и Тамаш Кадар.
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