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Динамо выложит за Кендзеру 1,5 миллиона евро

23-летний польский футболист подпишет контракт с киевлянами в течении недели

  • 05.07.2017 16:15
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przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера
© przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера
Польская пресса продолжает активно сватать защитника «Леха» Томаша Кендзеру в киевское «Динамо». Сообщается, что киевляне заплатят за 23-летнего футболиста 1,5 миллиона евро, а не 2,5 как сообщалось ранее.
 
Трансфер состоится в течении недели, после того, как игрок возвратится из отпуска. Напомним, Кендзера играл в составе молодежной сборной Польши на чемпионате Европы.
 
Поляк станет уже третьим игроком «Леха», который продолжит карьеру в составе «сине-белых». До этого из польского клуба в «Динамо» перешли Лукаш Теодорчик и Тамаш Кадар.

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