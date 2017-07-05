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Ребров хочет переманить Гармаша в Аль-Ахли

Клуб из Саудовской Аравии начал переговоры по трансферу украинского полузащитника

  • 05.07.2017 16:02
  • 1082 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш
Руководство «Аль-Ахли» по рекомендации главного тренера команды Сергея Реброва нацелилось на трансфер полузащитника «Динамо» Дениса Грамаша.
 
Сообщается, что представители клуба из Саудовской Аравии начали переговоры с киевлянами.
 
Прошлый сезон стал для Гармаша самым результативным в футболке «Динамо». Он забил 11 голов в 32 матчах и отметился одной результативной передачей.
 
Напомним, вчера Сергей Ребров прибыл в Саудовскую Аравию и уже приступил к работе с командой.

Источник — Twitter

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Комментарии
    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 16:04
    +2
    Втридорога можна и отдать
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 05.07.2017 16:07
    -1
    та за пару млн хай іде. На форварда він не тягне, а для фальшивої десятки ні пас віддати, ні обвести не може толком.
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    fff
      fff, 05.07.2017 16:08
    -1
    если ярмолу не отпустил сурок,то гармаша и продавно
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 05.07.2017 16:27
    0
    Rustam OldBoy, 05.07.2017 16:07
    та за пару млн хай іде. На форварда він не тягне, а для фальшивої десятки ні пас віддати, ні обвести не може толком.
    Ты Гармаша видел вообще? И обвести и отдать может. Ломается только часто.
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    VAD
    online
    VAD, 05.07.2017 16:28
    0
    kylt_lichnosti, 05.07.2017 16:27
    Rustam OldBoy, 05.07.2017 16:07
    та за пару млн хай іде. На форварда він не тягне, а для фальшивої десятки ні пас віддати, ні обвести не може толком.

    Ты Гармаша видел вообще? И обвести и отдать может. Ломается только часто.
    Характер самая большая проблема, но Ребров видимо уверен что может контролировать, опыт есть )
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