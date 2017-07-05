Ребров хочет переманить Гармаша в Аль-Ахли

Руководство «Аль-Ахли» по рекомендации главного тренера команды Сергея Реброва нацелилось на трансфер полузащитника «Динамо» Дениса Грамаша.
Сообщается, что представители клуба из Саудовской Аравии начали переговоры с киевлянами.
Прошлый сезон стал для Гармаша самым результативным в футболке «Динамо». Он забил 11 голов в 32 матчах и отметился одной результативной передачей.
Напомним, вчера Сергей Ребров прибыл в Саудовскую Аравию и уже приступил к работе с командой.
Источник — Twitter
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та за пару млн хай іде. На форварда він не тягне, а для фальшивої десятки ні пас віддати, ні обвести не може толком.
Ты Гармаша видел вообще? И обвести и отдать может. Ломается только часто.
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