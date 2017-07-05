Малышев вернулся в общую группу

Сегодня «Шахтер» ждет четвертый спарринг на сборе в Германии.

После завтрака команда собралась на поле комплекса Hotel-Residence Klosterpforte и провела часовую сессию. Футболисты уделили время упражнениям тактического плана, розыгрышам штрафных ударов с флангов и угловых. В конце тренировки «оранжево-черные» в фитнес-центре поработали над мышцами всего тела. Отметим, что в общую группу вернулся Максим Малышев.

После обеда чемпионы Украины отправятся на матч с представителем Второй Бундеслиги клубом «Хольштайн» (Киль). Встреча состоится в городе Нойенкирхен, расположенном в восьмидесяти километрах от Мариенфельда. Начало в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Футбол 2».