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Малышев вернулся в общую группу

«Шахтер» провел тренировку перед матчем с Хольштайном

  • 05.07.2017 15:31
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк
Сегодня «Шахтер» ждет четвертый спарринг на сборе в Германии. 
 
После завтрака команда собралась на поле комплекса Hotel-Residence Klosterpforte и провела часовую сессию. Футболисты уделили время упражнениям тактического плана, розыгрышам штрафных ударов с флангов и угловых. В конце тренировки «оранжево-черные» в фитнес-центре поработали над мышцами всего тела. Отметим, что в общую группу вернулся Максим Малышев.
 
После обеда чемпионы Украины отправятся на матч с представителем Второй Бундеслиги клубом «Хольштайн» (Киль). Встреча состоится в городе Нойенкирхен, расположенном в восьмидесяти километрах от Мариенфельда. Начало в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Футбол 2».
 
 
 
 
 

Источник — ФК Шахтер

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