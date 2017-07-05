«Карпаты» подписали испанского полузащитника Аркеса Бланко. Соглашение рассчитано на 2 года. Ранее сообщалось, что хавбек находится на просмотре во львовском клубе.
В минувшем сезоне Бланко защищал цвета испанского клуба «Алькояно», который выступает в Сегунде Б. В 18 сыгранных матчах полузащитник отметился одним результативным ударом. Добавим, что Бланко является воспитанником «Валенсии».
Напомним, это уже четвертый новичок в составе «Карпат». Ранее команду пополнили Федерико Перейра, Роман Дебелко и Юрий Ткачук.
Источник — ФК Карпаты
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