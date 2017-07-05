Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Карпаты подписали испанского полузащитника Аркеса Бланко

Соглашение рассчитано на 2 года

  • 05.07.2017 15:21
  • 1140 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Карпаты. Арлес Бланко
© ФК Карпаты. Арлес Бланко

«Карпаты» подписали испанского полузащитника Аркеса Бланко. Соглашение рассчитано на 2 года. Ранее сообщалось, что хавбек находится на просмотре во львовском клубе.

В минувшем сезоне Бланко защищал цвета испанского клуба «Алькояно», который выступает в Сегунде Б. В 18 сыгранных матчах полузащитник отметился одним результативным ударом. Добавим, что Бланко является воспитанником «Валенсии».

Напомним, это уже четвертый новичок в составе «Карпат». Ранее команду пополнили Федерико Перейра, Роман Дебелко и Юрий Ткачук.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.