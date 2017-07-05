Заря сыграет в контрольном матче против Клужа

«Заря» объявила о новом спарринге на тренировочном сборе.
6 июля команда Юрия Вернидуба проведет товарищеский матч с румынским «Клужем». Матч начнется в 19:00.
В прошлом сезоне «Клуж» занял четвёртое место в Высшей лиге чемпионата Румынии.
Напомним, ранее «Заря» всухую обыграла Хайдук.
Источник — ФК Заря
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