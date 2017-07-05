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Заря сыграет в контрольном матче против Клужа

Завтра команда Юрия Вернидуба проведет товарищеский матч с румынским клубом

  • 05.07.2017 15:09
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Getty Images. ФК Клуж
© Getty Images. ФК Клуж
«Заря» объявила о новом спарринге на тренировочном сборе.
 
6 июля команда Юрия Вернидуба проведет товарищеский матч с румынским «Клужем». Матч начнется в 19:00.
 
В прошлом сезоне «Клуж» занял четвёртое место в Высшей лиге чемпионата Румынии.
 

Источник — ФК Заря

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