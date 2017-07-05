Дмитрий Назаренко продолжит карьеру в Литве

Защитник МФК «Николаев» Дмитрий Назаренко покинул клуб. Со следующего сезона 29-летний футболист буде играть в чемпионате Литвы.
«В пятницу 7 июля, вылетаю в эту страну для подписания контракта с клубом высшего дивизиона. Его название, пока не оформлены все бумаги, назвать не могу. Расскажу, как только переход состоится официально, - заявил Назаренко.
В минувшем сезона защитник сыграл 19 матчей в стоставе «Николаева».
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.