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Дмитрий Назаренко продолжит карьеру в Литве

Бывший защитник МФК «Николаев» отправится в Прибалтику

  • 05.07.2017 15:06
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Footboom. Дмитрий Назаренко
© Footboom. Дмитрий Назаренко
Защитник МФК «Николаев» Дмитрий Назаренко покинул клуб. Со следующего сезона 29-летний футболист буде играть в чемпионате Литвы.
 
«В пятницу 7 июля, вылетаю в эту страну для подписания контракта с клубом высшего дивизиона. Его название, пока не оформлены все бумаги, назвать не могу. Расскажу, как только переход состоится официально, - заявил Назаренко.
 
В минувшем сезона защитник сыграл 19 матчей в стоставе «Николаева».
 

Источник — Footboom

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