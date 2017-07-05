Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ворскла продлила контракты с Шустом и Шарпаром

Новые трудовые соглашения футболистов с полтавским клубом рассчитаны до 2019 года

  • 05.07.2017 14:55
  • 34 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла. Богдан Шуст
© ФК Ворскла. Богдан Шуст
Вратарь «Ворсклы» Богдан Шуст и центральный полузащитник Вячеслав Шарпар пролонгировали контракты с полтавским клубом еще на два года.
 
На тренировочных сборах в Словении футболисты поставили свои подписи под трудовыми соглашениями с полтавским клубом, которые рассчитаны до 2019 года.
 
«Мы очень рады, что эти футболисты остались верными «Ворскле» и продлили рабочие отношения с полтавской командой. Надеемся, что они принесут немало пользы клубу в решении поставленных задач, - прокомментировал вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.