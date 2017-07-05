Ворскла продлила контракты с Шустом и Шарпаром

Вратарь «Ворсклы» Богдан Шуст и центральный полузащитник Вячеслав Шарпар пролонгировали контракты с полтавским клубом еще на два года.

На тренировочных сборах в Словении футболисты поставили свои подписи под трудовыми соглашениями с полтавским клубом, которые рассчитаны до 2019 года.

«Мы очень рады, что эти футболисты остались верными «Ворскле» и продлили рабочие отношения с полтавской командой. Надеемся, что они принесут немало пользы клубу в решении поставленных задач, - прокомментировал вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак.