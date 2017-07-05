Бойко не нужен Бешикташу

Коуч турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш не рассчитывает на украинского голкипера Дениса Бойко в предстоящем сезоне.
Бойко придется искать себе новую команду.
В сезоне 2015/16 Бойко провел 5 матчей за турецкий «Бешикташ», в которых пропустил 7 мячей. В прошлом сезоне украинец играл на правах аренды за «Малагу», где сыграл 5 матчей.
Ранее сообщалось, что Денис Бойко тренируется с Бешикташем.
Источник — Fanatik
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