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Дитятьєв залишає Карпати

28-річний нападник став вільним агентом

  • 05.07.2017 14:30
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ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
За взаємною згодою сторін ФК «Карпати» припинив співпрацю із захисником Олексієм Дитятьєвим
 
Нагадаємо, що захисник перейшов до Львова взимку, останнім клубом якого була полтавська «Ворскла». За «зелено-білих» Олексій зіграв 13 поєдинків, до того ж кожну гру Дитятьєв розпочинав зі стартових хвилин.
 
Нагадаємо, «Карпати» попрощаються також із Євгеном Зубейком і Євгеном Боровиком. Віктор Хомченко буде відправлений в аренду.

Источник — ФК Карпаты

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