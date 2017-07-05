Дитятьєв залишає Карпати

За взаємною згодою сторін ФК «Карпати» припинив співпрацю із захисником Олексієм Дитятьєвим.
Нагадаємо, що захисник перейшов до Львова взимку, останнім клубом якого була полтавська «Ворскла». За «зелено-білих» Олексій зіграв 13 поєдинків, до того ж кожну гру Дитятьєв розпочинав зі стартових хвилин.
Нагадаємо, «Карпати» попрощаються також із Євгеном Зубейком і Євгеном Боровиком. Віктор Хомченко буде відправлений в аренду.
Источник — ФК Карпаты
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