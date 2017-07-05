Реал отказался продавать Морату в МЮ за 80 миллионов евро

Мадридский «Реал» отказался продавать Альваро Мората за 80 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед». «Сливочные» просят увеличить сумму выкупа своего футболиста.
«Красные дьяволы» повысили изначальное предложение с 69 до 80 миллионов евро, но «Реал» ответил отказом.
Сам нападающий говорил, что желает покинуть мадридский клуб.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.