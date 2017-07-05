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Реал отказался продавать Морату в МЮ за 80 миллионов евро

«Сливочные» хотят, чтобы английский клуб увеличил предложение за нападающего

  • 05.07.2017 14:29
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Getty Images. Альваро Мората
© Getty Images. Альваро Мората
Мадридский «Реал» отказался продавать Альваро Мората за 80 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед». «Сливочные» просят увеличить сумму выкупа своего футболиста.
 
«Красные дьяволы» повысили изначальное предложение с 69 до 80 миллионов евро, но «Реал» ответил отказом.
 
Сам нападающий говорил, что желает покинуть мадридский клуб.
 

Источник — Goal.com

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