ОФИЦИАЛЬНО: Барселона договорилась с Месси о продлении контракта

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проложит выступления за каталонский клуб. 30-летний аргентинец продлит контракт с «сине-гранатовыми» до 2021 года, как только выйдет из отпуска.
Напомним, существующее соглашение Месси рассчитано до конца сезона 2017/18.
Ранее сообщалось, что новый контракт будет подписан 15 июля и будет действовать до 2022 года.
Источник — ФК Барселона
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