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ОФИЦИАЛЬНО: Барселона договорилась с Месси о продлении контракта

Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года

  • 05.07.2017 14:22
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ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проложит выступления за каталонский клуб. 30-летний аргентинец продлит контракт с «сине-гранатовыми» до 2021 года, как только выйдет из отпуска.

Напомним, существующее соглашение Месси рассчитано до конца сезона 2017/18.

Ранее сообщалось, что новый контракт будет подписан 15 июля и будет действовать до 2022 года.

Источник — ФК Барселона

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