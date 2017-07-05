Кубок Конфедераций: Занимательная статистика от Instat

Команды

1. Сборная Германии стала самой результативной на Кубке Конфедераций (12 забитых мячей). Немцы стали самой результативной командой Европы завершившегося сезона (3,5 гола за матч в официальных встречах).

2. Сборная Мексики пропустила больше всех мячей на Кубке Конфедераций (10, в среднем 2 за матч). По данным InStat, во всех остальных 14-и матчах сезона мексиканцы пропустили всего 7 мячей (0,5 в среднем за игру).

3. Сборная Германии стала лучшей командой Кубка Конфедераций. Далее в рейтинге расположились сборные Португалии (291), Чили (285), Мексики (277), России (260), Камеруна (253), Австралии (250) и Новой Зеландии (222).

4. Сборная Мексики стала лидером Кубка Конфедераций по количеству ударов (в среднем 16 за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 11,9 ударов за игру.

5. Футболисты сборной Австралии реже всех наносили удары на Кубке Конфедераций (7,7 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 11,9 ударов за игру.

6. Футболисты сборной России чаще всех нарушали правила на Кубке Конфедераций (15,3 фола в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 13,2 фола за игру.

7. Футболисты сборной Камеруна реже всех нарушали правила на Кубке Конфедераций (11,3 фола в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 13,2 фола за игру.

8. Футболисты сборной России чаще всех попадали в офсайд на Кубке Конфедераций (в среднем 4 раза за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 2,3 офсайда за игру.

9. Футболисты сборной Португалии реже всех попадали в офсайд на Кубке Конфедераций (в среднем 1,2 раза за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 2,3 офсайда за игру.

10. Футболисты сборной Португалии подали больше всех угловых на Кубке Конфедераций (в среднем 7 за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 4,5 угловых за игру.

11. Футболисты сборных Австралии и Новой Зеландии реже всех подавали угловые на Кубке Конфедераций (в среднем 2,7 за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 4,5 угловых за игру.

12. Футболисты сборной Португалии допустили наибольшее количество потерь мяча на Кубке Конфедераций (в среднем 69 за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 61 потерю за игру.

13. Футболисты сборной Германии реже всех допускали потери мяча на Кубке Конфедераций (в среднем 54 за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 61 потерю за игру.

14. Сборные Германии и Мексики эффективнее всех проводили позиционные атаки на Кубке Конфедераций (12% доводили до удара). Средний показатель всех команд на турнире составил 9%.

15. Сборная Австралии наименее эффективно проводила позиционные атаки на Кубке Конфедераций (4% доводила до удара). Средний показатель всех команд на турнире составил 9%.

16. Сборная Португалии эффективнее всех проводила быстрые атаки на Кубке Конфедераций (20% доводила до удара). Средний показатель всех команд на турнире составил 15%.

17. Сборная Новой Зеландии наименее эффективно проводила быстрые атаки на Кубке Конфедераций (2% доводила до удара). Средний показатель всех команд на турнире составил 15%.

18. Сборная Мексики эффективнее всех проводила атаки со стандартов на Кубке Конфедераций (40% доводила до удара). Средний показатель всех команд на турнире составил 30%.

19. Сборная Чили стала лидером Кубка Конфедераций по количеству передач (619 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 489 пасом за игру.

20. Футболисты сборной Новой Зеландии отдали меньше всех передач на Кубке Конфедераций (314 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 489 пасом за игру.

21. Сборная Португалии стала лидером Кубка Конфедераций по количеству передач в штрафную (39 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 31 пас за игру.

22. Футболисты сборной Австралии отдали меньше всех передач в штрафную на Кубке Конфедераций (25 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 31 пас за игру.

23. Сборная Португалии стала лидером Кубка Конфедераций по количеству навесов в штрафную (19 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 12 навесов за игру.

24. Футболисты сборной Германии реже всех использовали навесы в штрафную на Кубке Конфедераций (7 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 12 навесов за игру.

25. Сборная Германии стала лидером Кубка Конфедераций по количеству острых передач (23 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 17 острых пасов за игру.

26. Футболисты сборной Новой Зеландии реже всех использовали острые передачи на Кубке Конфедераций (10 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 17 острых пасов за игру.

27. Сборная Мексики стала лидером Кубка Конфедераций по эффективности ведения единоборств (54% выигранных).

28. Футболисты сборной Австралии наименее эффективно вступали в борьбу на Кубке Конфедераций (46% выигранных единоборств).

29. Футболисты сборной Новой Зеландии чаще всех вступали в борьбу на Кубке Конфедераций (211 единоборств в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 169 единоборств за игру.

30. Футболисты сборной Германии реже всех вступали в борьбу на Кубке Конфедераций (134 единоборства в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 169 единоборств за игру.

31. Сборная Мексики стала лидером Кубка Конфедераций по количеству обводок (35 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 29 обводок за игру.

32. Футболисты сборной Новой Зеландии реже всех использовали обводки на Кубке Конфедераций (21 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 29 обводок за игру.

33. Сборная Чили стала лидером Кубка Конфедераций по количеству отборов (44 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 37 отборов за игру.

34. Футболисты сборной Португалии реже всех вступали в отбор на Кубке Конфедераций (32 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 37 отборов за игру.

35. Сборная Чили стала лидером Кубка Конфедераций по количеству перехватов на чужой половине поля (14 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 10 перехватов за игру.

36. Футболисты сборной Португалии реже всех перехватывали мяч на чужой половине поля на Кубке Конфедераций (7 в среднем за матч). Средний показатель всех команд на турнире составил 10 перехватов за игру.

Игроки

1. Форвард сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим игроком Кубка Конфедераций (334). Его средний индекс за прошедший сезон составил 277 пунктов.

2. Символическую сборную Кубка Конфедераций, основанная на комплексном показателе индексов (в скобках), который наиболее полно отражает количественные и качественные показатели каждого футболиста.

Игроки в символической сборной расположены по схеме 4-4-2.

В воротах Руи Патрисиу, Португалия (299). В защите слева направо: Йонас Хектор, Германия (303), Пепе, Португалия (321), Шкодран Мустафи, Германия (311) и Маурисио Исла, Чили (322).

На флангах полузащиты Юлиан Дракслер, Германия (333) и Йозуа Киммих, Германия (328). На позиции центральных хавбеков – Артуро Видаль, Чили (327) и Леон Горецка, Германия (310). На острие нападения Криштиану Роналду, Португалия (321) и Тимо Вернер, Германия (334).

3. Полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера стал лучшим ассистентом на Кубке Конфедераций. Хавбек отдал 3 голевых передачи. Теперь на счету Эрреры 14 результативных передач за сезон.

4. Форвард сборной Германии Тимо Вернер стал лучшим на Кубке Конфедераций по системе «гол+пас» (5) – в среднем 1,5 результативных действия за 90 минут. Этот показатель значительно выше его среднего за сезон (0,9 результативных действия за 90 минут).

5. Артуро Видаль нанес больше всех ударов на Кубке Конфедераций (18). Однако если рассматривать количество ударов в среднем за матч, то чаще всех воротам соперника угрожал Криштиану Роналду (4 удара за 90 минут). Португалец стал самым бьющим игроком сезона среди футболистов Топ-5 европейских чемпионатов. В среднем за 90 минут, проведенных на поле, Роналду наносил 5,5 ударов.

6. Защитник сборной Чили Гонсало Хара стал лидером Кубка Конфедераций по количеству передач (80 пасов в среднем за 90 минут). Для сравнения, средний показатель для центральных защитников на турнире составил 47 передач за 90 минут.

7. Алексис Санчес стал лидером Кубка Конфедераций по количеству острых передач (25) – 5,1 в среднем за 90 минут. Если

рассматривать сезон в целом, то чилиец осуществлял 8,2 острых паса за 90 минут. Из всех игроков Топ-5 европейских чемпионатов больше только у Лионеля Месси (9,4).

8. Рикарду Куарежма с большим отрывом стал лидером Кубка Конфедераций по количеству навесов в штрафную (25) – 8,4 в среднем за 90 минут. Для сравнения, у второго игрока турнира по этому показателю мексиканца Мигеля Лайюна только 4,2 навеса в среднем за 90 минут.

9. Тимо Вернер стал лидером Кубка Конфедераций по количеству попаданий в офсайд (7 раз) – 2,1 в среднем за 90 минут. Также среди лидеров по этому показателю россияне Федор Смолов и Александр Бухаров (5 и 3 офсайдов соответственно). При этом если рассматривать количество попаданий во вне игры в среднем за 90 минут, то Бухаров стал лидером турнира (2,5).

10. Алексис Санчес стал лидером Кубка Конфедераций по общему количеству проведенных единоборств (133). Однако если рассматривать количество единоборств в среднем за 90 минут, то с большим отрывом лидирует форвард сборной Новой Зеландии Крис Вуд (34). Санчес по этому показателю стал вторым (27).

11. Пепе стал лидером Кубка Конфедераций по общему количеству проведенных единоборств в обороне (64). Однако если

рассматривать количество единоборств в среднем за 90 минут, то чаще всех борьбу в обороне навязывал защитник сборной России Георгий Джикия (16 за 90 минут).

12. Алексис Санчес стал лидером Кубка Конфедераций по общему количеству обводок (40). Если рассматривать количество обводок в среднем за 90 минут, то лучшим стал мексиканец Хавьер Акино (14,8). Для сравнения у Санчеса – 8,1 обводок в среднем за 90 минут.

13. Полузащитник сборной России Александр Головин стал лидером Кубка Конфедераций по количеству подборов на чужой половине поля (24) – 7,6 в среднем за 90 минут. Несмотря на то что россияне сыграли всего 3 матча, никто не смог приблизиться к показателю Головина. Для сравнения, у второго игрока по этому показателю мексиканца Эктора Эрреры 16 подборов на чужой половине поля (3,1 в среднем за 90 минут).

14. Артуро Видаль стал лидером Кубка Конфедераций по общему количеству фолов (13) – 2,3 в среднем за 90 минут. Больше средний показатель только у Александра Головина (2,5 за 90 минут).

15. Чаще всего на Кубке Конфедераций соперники фолили на полузащитнике сборной Чили Чарлесе Арангисе (15) – 3,2 в среднем за 90 минут. Если рассматривать сезон в целом, то на Арангисе нарушали правила в среднем 2,1 раза за 90 минут.

16. Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди стал лидером Кубка Конфедераций по количеству перехватов (34) – 6,8 в среднем за 90 минут. По среднему показателю лучшим стал защитник сборной Новой Зеландии Томми Смит (8,7), а вторым – россиянин Виктор Васин (7,6).

17. Артуро Видаль стал лидером Кубка Конфедераций по количеству отборов, как по общему показателю (38), так и по среднему за 90 минут (6,7). Средний показатель Видаля в целом за сезон – 5,6 отборов в среднем за 90 минут.

18. Лучшим голкипером Кубка Конфедераций по проценту отраженных ударов стал Марк-Андре Тер Штеген (86%). Средний показатель Тер Штегена за сезон – 76%.