Киевское Динамо начало продажу абонементов

Уважаемые болельщики Футбольного клуба «Динамо» Киев!

Уже который год подряд любимый клуб миллионов украинцев начинает кампанию по продаже абонементов на следующий футбольный сезон. Футбольному клубу «Динамо» Киев сейчас как никогда нужна поддержка своих болельщиков. На протяжении многих лет мы вместе переживали блестящие победы и неприятные поражения, но поддержка болельщиков всегда является стимулом для команды в достижении поставленных целей. Новый футбольный сезон обещает быть богатым на интересные баталии на футбольных полях, которые, мы уверены, будут только радовать вас. Итак, давайте все вместе поддержим славную команду!

Начиная с 5-го июля 2017 года предлагаем вам приобрести абонементы на домашние матчи ФК «Динамо» Киев в сезоне 2017/2018 гг.

Характеристики абонемента

Абонемент – это Ваш «паспорт» члена большой и дружной семьи «Динамо». Сезонный абонемент представляет собой пластиковую карту с индивидуальным номером и серией. Абонемент действителен в течение всего футбольного сезона 2017/18 гг. и дает право владельцу посещать все домашние матчи клуба «Динамо» в чемпионате Украины и Кубке Украины (кроме финала), а также получать невероятно интересные скидки и преимущества.

Преимущества владельцев абонементов

Экономия времени на приобретение билетов на каждый домашний матч «Динамо»;

Персональное место на стадионе НСК «Олимпийский» на все матчи Чемпионата и Кубка Украины (кроме Финала);

Первоочередное право приобретения билетов на еврокубковые матчи на место, которое указано в абонементе, со скидкой 15%;

Участие в розыгрыше призов и программах лояльности, организованных клубом и его партнерами и спонсорами;

Скидки на приобретение клубной атрибутики в фирменных магазинах ФК «Динамо» (Киев). Размер скидок колеблется от 5% до 15% в зависимости от категории товара;

Участие в коалиционной программе лояльности «Друзья Динамо». Список партнеров, привилегий и скидок представлены на официальном сайте ФК «Динамо» Киев;

Страхование каждого болельщика во время посещения матчей;

Скидки на абонементы.

При покупке абонементов до 1 августа действует скидка в размере 10% от их стоимости.

Владельцы абонементов на второй этап Чемпионата Украины сезона 2016/17 получат скидку 15% на абонементы сезона 2017/18.

Абонементы для фан-групп – создай свой собственный фан-клуб «Динамо»!

Если вы покупаете 20 и более абонементов одновременно, вы можете стать мини фан-клубом «Динамо», получив официальное название.

Приоритетное право приобретения абонементов на следующий сезон (на те же места или новые, при покупке такого же количества абонементов или более);

Участие в социальных проектах ФК «Динамо» (Киев).

Каждый болельщик, покупая абонемент на три и более сезона подряд на одно и то же место, получает право на табличку на именное кресло. Информация для таблички выбирается самим болельщиком и согласовывается с клубом (фамилия, имя или собственно футбольное прозвище);

Покупая абонемент на три и более сезона подряд на одно и то же место, в дальнейшем болельщик может рассчитывать на дополнительные скидки от ФК «Динамо» (Киев).