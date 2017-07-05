Роман ГРИГОРЧУК: «Мы были бы рады усилиться игроками Динамо»

Главный тренер азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук похвалил молодых футболистов киевского «Динамо».

«В Украине всегда были хорошие молодые футболисты, а в «Динамо» они есть и сейчас. Заметно, что у них очень большой потенциал, все игроки обладают хорошими качествами, имеют очень хорошую скорость.

Не думаю, что с такой хорошей команды мог бы кто-то перейти в «Габалу», но мы были бы рады такому усилению. Любой футболист, который играет в «Динамо», был бы хорошим помощником в «Габале» - сообщил Григорчук.