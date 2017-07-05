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Роман ГРИГОРЧУК: «Мы были бы рады усилиться игроками Динамо»

Украинский коуч сообщил, что любой футболист киевского клуба был бы хорошим помощником в «Габале»

  • 05.07.2017 12:41
  • 722 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Роман Григорчук
© Getty Images. Роман Григорчук
Главный тренер азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук похвалил молодых футболистов киевского «Динамо».
 
«В Украине всегда были хорошие молодые футболисты, а в «Динамо» они есть и сейчас. Заметно, что у них очень большой потенциал, все игроки обладают хорошими качествами, имеют очень хорошую скорость.
 
Не думаю, что с такой хорошей команды мог бы кто-то перейти в «Габалу», но мы были бы рады такому усилению. Любой футболист, который играет в «Динамо», был бы хорошим помощником в «Габале» - сообщил Григорчук.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Sirrko
      Sirrko, 05.07.2017 12:54
    +1
    Динамо было бы радо усилиться Григорчуком!
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