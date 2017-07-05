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Верес просматривает Леандро

Бывший защитник «Таврии», «Говерлы» и «Волыни» может перейти в ровенский клуб

  • 05.07.2017 12:14
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ФК Волынь. Леандро (справа)
© ФК Волынь. Леандро (справа)
Экс-защитник «Таврии», «Говерлы» и «Волыни» Леандро дос Сантос прибыл на просмотр в ровенский «Верес».
 
Ровенский клуб начал второй сбор в Винниках, где к команде и присоединился бразильский футболист. 
 
Последние три года 33-летний бразилец выступал в Польше – за «Корону» и «Гурник Ленчна».
 

Источник — Sportarena

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