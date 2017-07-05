Верес просматривает Леандро

Экс-защитник «Таврии», «Говерлы» и «Волыни» Леандро дос Сантос прибыл на просмотр в ровенский «Верес».
Ровенский клуб начал второй сбор в Винниках, где к команде и присоединился бразильский футболист.
Последние три года 33-летний бразилец выступал в Польше – за «Корону» и «Гурник Ленчна».
Напомним, что «Верес» заявил 15 игроков на новый сезон.
Источник — Sportarena
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