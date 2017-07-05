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Иван МАТЯЖ: «Лепа помог мне принять решение о переходе в Истру»

Украинский полузащитник рассказал о тонкостях переезда в Хорватию

  • 05.07.2017 11:55
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ФК Олимпик. Иван Матяж
© ФК Олимпик. Иван Матяж
Полузащитник хорватской «Истры» Иван Матяж рассказал о переходе в клуб.
 
«Действительно, вариант с переездом во Вьетнам был. Мы долго вели переговоры, но так ни к чему и не пришли. А здесь все быстро получилось, меня настойчиво звали в «Истру».
 
Я приехал, потренировался один день и мне предложили подписать контракт. Все решилось очень быстро, не было времени даже думать.
 
Местный агент предложил мои услуги клубу. Но он никак не связан с предыдущими переходами украинцев в чемпионат Хорватии.
 
Я разговаривал с Дмитрием Лепой, знал, что он тут довольно успешно играет. Позвонил ему, спрашивал об уровне чемпионата, местных тонкостях. Он говорил, что в Хорватии интересный чемпионат. Дима помог мне принять решение.
 
Я всю свою карьеру провел в чемпионате Украины, хотелось сменить обстановку, поехать за границу. Тем более хотелось попробовать свои силы в Европе, – рассказал Матяж.
 

Источник — Footboom

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