Иван МАТЯЖ: «Лепа помог мне принять решение о переходе в Истру»

Полузащитник хорватской «Истры» Иван Матяж рассказал о переходе в клуб.

«Действительно, вариант с переездом во Вьетнам был. Мы долго вели переговоры, но так ни к чему и не пришли. А здесь все быстро получилось, меня настойчиво звали в «Истру».

Я приехал, потренировался один день и мне предложили подписать контракт. Все решилось очень быстро, не было времени даже думать.

Местный агент предложил мои услуги клубу. Но он никак не связан с предыдущими переходами украинцев в чемпионат Хорватии.

Я разговаривал с Дмитрием Лепой, знал, что он тут довольно успешно играет. Позвонил ему, спрашивал об уровне чемпионата, местных тонкостях. Он говорил, что в Хорватии интересный чемпионат. Дима помог мне принять решение.

Я всю свою карьеру провел в чемпионате Украины, хотелось сменить обстановку, поехать за границу. Тем более хотелось попробовать свои силы в Европе, – рассказал Матяж.