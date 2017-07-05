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Оригами, бонсай и кендо: как Подольски готовится играть в Японии

Немецкий нападающий активно знакомится с японской культурой

  • 05.07.2017 11:54
  • 387 просмотров
  • 1 комментария
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vissel-kobe.co.jp. Лукас Подольски
© vissel-kobe.co.jp. Лукас Подольски

32-летний немецкий форвард Лукас Подольски в середине июня подписал контракт с японским клубом «Виссел Кобе».

В шутливом промо-ролике Подольски знакомится с элементами японской культуры, такими как оригами (искусство складывания фигурок из бумаги), бонсай (искусство выращивания деревьев в миниатюре) и кендо (японское искусство фехтования, ведущее свою историю от традиционных самурайских техник).

Источник — Goal.com

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Комментарии
    ne_zidan
      ne_zidan, 05.07.2017 12:46
    +2
    Мало кто знает,что Милевский по приходу в "Тосно" тоже знакомился с "русской культурой" - слепил из говна "Эскандер",нажрался водки и позвонил Панину...........
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