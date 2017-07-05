не верю новости. очередной вброс для нашего срача

Кто из вышеотписавшихся умников в своей жизни отказался от лишнего миллиона-двух, или даже пару с...

---Идет 2027 год. Втретились Коноплянка и Ярмоленко на даче или...Андрей говорит Жени:-ты знаешь ...