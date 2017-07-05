32-летний немецкий форвард Лукас Подольски в середине июня подписал контракт с японским клубом «Виссел Кобе».
В шутливом промо-ролике Подольски знакомится с элементами японской культуры, такими как оригами (искусство складывания фигурок из бумаги), бонсай (искусство выращивания деревьев в миниатюре) и кендо (японское искусство фехтования, ведущее свою историю от традиционных самурайских техник).
Источник — Goal.com
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