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Роман САНЖАР: «За год Олимпик покинуло более десяти человек»

Наставнику дончан приходится спешно строить новую команду

  • 05.07.2017 11:39
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Главный тренер пробившегося в еврокубки «Олимпика» Роман Санжар вынужден заниматься привычным в короткое июльское межсезонье делом - строить новую команду практически с нуля.

КАЧЕСТВО ИГРЫ БЕЗ ЛИДЕРОВ НЕУКЛОННО СНИЖАЕТСЯ

- Роман Николаевич, почему в качестве летней резиденции «Олимпиком» был выбран Харьков, а точнее учебно-тренировочная база «Металлист» в поселке Высокий?
- Хочется работать в двухразовом режиме, тогда как в Киеве мы могли делать это только один раз в день. Здесь же можно не только интенсивно тренироваться, но и качественно отдыхать, восстанавливаться и питаться. Есть и еще одна причина того, почему мы не поехали за границу.

Команду снова покинуло много футболистов. Соответственно, большое количество ребят приезжает на смотрины. В Высоком нам удобно не только тренироваться, но и проводить хорошие спарринги: в основном - с командами первой лиги. Вот и появляется возможность прокручивать потенциальных новичков, анализируя их потенциал и реальную способность влиться в наш коллектив.

- В майском интервью в числе лидеров клуба вы назвали четырех игроков. Троих из них - Поступаленко, Богданова и Гришко - в команде уже нет. Остался один Махарадзе…
- Да, у ведущих игроков закончились контракты и параллельно появились лучшие с финансовой точки зрения варианты. Дима Гришко сразу нашел новую команду («СКА-Хабаровск». - Прим. М.С.). Андрей Богданов и Антон Поступаленко пока не определились и находятся в режиме ожидания. Кроме того, ушел от нас еще один опытный игрок Иван Матяж (полузащитник продолжит карьеру в хорватской «Истре». - Прим. М.С.). Что же касается Заури Махарадзе, то наш вратарь пока что остается в команде, но по нему тоже есть вопросы…

Честно говоря, любой команде очень сложно терять такое количество системообразующих игроков. Уже сегодня в контрольных матчах видно, что качество нашей игры без лидеров значительно снижается. По сути, многие вещи нам нужно начинать заново, а времени на это практически нет. Ребята, которые приезжают в «Олимпик», по своему потенциалу заменить тех, кого уже нет, пока не способны. 

- Вы и в прошлое межсезонье никого кроме Ивана Брикнера, по сути, не нашли. Целевая аудитория «Олимпика» осталась той же - свободные агенты и игроки из низших лиг?
- Получается, что так. Те игроки уровня премьер-лиги, кто меня интересует, пока что катаются по другим клубам. Ближе к заявке кто-то их них может остаться без команды и приехать к нам. Вот это и есть наш единственный вариант пополниться кем-то из готовых квалифицированных игроков. Те же ребята, которые находятся у нас на просмотре, для решения серьезных задач пока что сыроваты.

Для того, чтобы их подготовить нужно время, а его, как я уже говорил, меньше, чем хотелось бы. Так что выхода нет: будем обходиться теми, кто имеется в наличии. Если сравнить наш сегодняшний состав с тем, что начинал сезон ровно год назад, то несложно посчитать, что команду покинуло больше 10 человек. Причем, все эти ребята были либо игроками основного состава, либо находились в ближайшем резерве. Дальнейшие комментарии излишни.

ПРОШЛОГОДНИЕ НАРАБОТКИ УЖЕ НЕАКТУАЛЬНЫ

- Как можно вычерчивать какой-то рисунок игры, если учесть, что вы до сих пор не знаете, какой будет ваша кадровая обойма в начале сезона? Или же приходится использовать наработки прошлого сезона?
- Нет, я их не использую. Отталкиваюсь исключительно от того человеческого ресурса, которым обладаю на данный момент. Пытаюсь разглядеть достоинства в футболистах и подстраиваю тренировочный процесс и стиль игры под их сильные качества. Ну а те требования, которые были у нас раньше, приходится менять. То, что получалось с одними футболистами, скорее всего, не будет работать с другими.

- Прежде всего, такая ситуация, наверное, бьет по созиданию?..
- Она бьет по всему. И по креативным действиям, и по работе в обороне, и по перестроениям, и по контролю с мячом, и по взаимодействиям на футбольном поле. Мне, как тренеру, за короткий период времени нужно изучить потенциал игроков, приехавших на просмотр, получить информацию, переварить ее и принять решение. Чтобы к началу чемпионата у нас была команда, которая примерно понимает, чего она хочет.

- По сообщениям прессы, в последнее время в расположении «Олимпика» побывали Калугин, Лухтанов, Лукьянчук, Артем Ярмоленко и еще большая группа игроков. Какова их судьба?
- На сегодняшний день мы ведем переговоры по Вячеславу Лухтанову, Павлу Лукьянчуку и Ивану Сондею. Это те, кого бы я хотел видеть в команде. Но в ближайшее время у нас появится еще одна группа потенциальных новичков. Что поделаешь: пока что состав у нас несбалансированный.

- Парцвания продлил контракт с клубом?
- Пока нет. И мы, и сам футболист ожидаем полнейшего выздоровления Темура. Закончит реабилитацию - вот тогда и поговорим.

- А что с ним случилось?
- Микроповреждение колена, которое требовало покоя. Сейчас Парцвания проходит восстановительные процедуры и набирает форму. Слава Богу, ничего серьезного с ним не случилось.

ПРЕЗИДЕНТ ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ

- В последних интервью вы неоднократно подчеркивали, что с такой материальной базой, как сегодня у «Олимпика», тяжело ставить высокие задачи. У вас был разговор с Владиславом Гельзиным о повышении финансирования?
- Мы постоянно общаемся с президентом на эту и другие темы. Он и сам все отлично понимает, потому что, будучи футбольным человеком, прекрасно знает рынок и постоянно держит руку на пульсе. Есть возможности, которыми он располагает, предложить большее, увы, не в состоянии. Несмотря ни на что, у нас все стабильно, ровно и честно. Но, к сожалению, для решения высоких задач этого недостаточно.

- Имеете в виду предстоящие выступления на несколько фронтов? Совмещать еврокубки с матчами премьер-лиги в усеченном кадровом виде вам будет очень сложно, прежде всего, физически…
- Я хорошо все это понимаю и предвижу эти проблемы. Ближе к делу я, конечно, найду ответ на этот ваш вопрос. Но сейчас моя позиция такова: брать людей для количества мы не будем. Я хочу работать с теми, с кем мне будет интересно и кто поможет помочь клубу развиваться.  

- Недавно в команду вернулся Моха. Были варианты, что и он уедет – что-то писали про Китай…
- Конкретных предложений по нему нет. Он прибыл к нам пару дней назад и не успел потренироваться перед спаррингом с «Мариуполем», где я выпустил его на 15-20 минут. Парень подвигался, показал, что в принципе находится в нормальной форме. Функциональный потенциал у него очень хороший.

ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ИГРАТЬ, ЧЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО ПЛОХО

- А что случилось с Сергийчуком, который вышел после перерыва и заменен в середине тайма?
- У игроков разное состояние. И если в первом тайме я, в целом, был доволен действиями команды, то во втором - все происходило с точностью до наоборот. Игроки совершали кучу ошибок, а некоторые ребята выглядели откровенно плохо. В результате, мы утратили преимущество и проиграли. Что касается Миши, то он ошибался и выглядел очень тяжело, поэтому я его поменял.

Считаю, что лучше не играть вообще, чем так плохо. Большие вопросы есть у нас и к Сергею Гриню. Ребята должны понимать, что так играть нельзя. Тем более, что «Мариуполь» - очень опытная и качественная команда. В общем, меня больше расстроил не результат, а содержание игры. После перерыва у нас не было никакого конструктива.

- Какое дальнейшее расписание вашей работы?
- 5 июля играем против «Нефтяника», а 8-го - с «Гелиосом». После чего возвращаемся в Киев, где и проведем завершающую стадию подготовки к сезону.

- Ваши подопечные уже делятся пожеланиями насчет «сетки» Лиги Европы. А у вас есть какие-то мысли на этот счет?
- Скажу честно, еврокубки настолько далеки от того, где мы находимся сейчас, что я даже не думаю об этом. С одной стороны, мы проделали большой и сложный путь, чтобы попасть в Лигу Европы. С другой - потеряли на этом пути много хороших игроков. И вместе с тем, я не хочу просто участвовать в таком престижном турнире. Есть желание выйти и показать достойную игру. Да, это сложно, но, как мне кажется, все же реально.

Михаил СПИВАКОВСКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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