Брестское Динамо интересуется Милевским

Интерес к бывшему нападающему сборной Украины Артему Милевскому проявляет брестское «Динамо». Возможно, в ближайшее время 32-летний нападающий подпишет с белорусским клубом контракт.
Минувший сезон уроженец Минска провел в российском «Тосно». За бывший клуб футболист не забил ни одного мяча за 18 матчей.
Напомним, ранее агент футболиста Александр Панков заявлял, что Милевский хочет поиграть в Европе.
Источник — Прессбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.