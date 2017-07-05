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Брестское Динамо интересуется Милевским

32-летний нападающий в ближайшее время может подписать контракт с белорусским клубом

  • 05.07.2017 11:32
  • 237 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Артем Милевский
© Getty Images. Артем Милевский
Интерес к бывшему нападающему сборной Украины Артему Милевскому проявляет брестское «Динамо». Возможно, в ближайшее время 32-летний нападающий подпишет с белорусским клубом контракт. 
 
Минувший сезон уроженец Минска провел в российском «Тосно». За бывший клуб футболист не забил ни одного мяча за 18 матчей. 
 
Напомним, ранее агент футболиста Александр Панков заявлял, что Милевский хочет поиграть в Европе.

Источник — Прессбол

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Комментарии
    pavelod
    online
      pavelod, 05.07.2017 11:59
    0
    Туда ему и дорога.... При всем уважении к обеим.
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