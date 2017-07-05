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Челси отдал Палмера в Хаддерсфилд Таун

Молодой хавбек будет защищать цвета «терьеров» на правах аренды

  • 05.07.2017 11:31
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ФК Челси. Кейси Палмер
© ФК Челси. Кейси Палмер

Кейси Палмер подписал новый контракт с «Челси», после чего он продолжит своё развитие, возвратившись в аренду в «Хаддерсфилд Таун».

Благодаря новому контракту Палмер останется в «Челси» до 2021 года, а в ближайшем будущем он проведёт свой первый сезон в качестве игрока Премьер-лиги.

20-летний атакующий полузащитник, который пришёл в клубную Академию на уровень U-16, сыграл существенную роль в попадании йоркширского клуба в высший английский дивизион по итогам прошлого сезона.

Он сыграл в 27-ми матчах и забил пять голов, и хотя травма вывела его из строя на некоторое время во второй половине сезона, он возвратился вовремя для того, чтобы выйти на замену в победном финале плей-офф с «Редингом».

Источник — ФК Челси

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