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Рафаэль ФОРСТЕР: «Я не прочь перейти в Ахмат»

Бразильский защитник луганской «Зари» может переехать в Россию

  • 05.07.2017 11:00
  • 610 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Рафаэль Форстер (справа)
© Getty Images. Рафаэль Форстер (справа)
26-летний защитник луганской «Зари» Рафаэль Форстер не исключает возможности переезда в Россию, где в его услугах заинтересован грозненский «Ахмат».
 
- Мой контракт рассчитан до декабря нынешнего года. «Ахмат»? Я не прочь перейти в этот клуб. Впрочем, вполне возможно, что останусь в «Заре». Все решится в течение ближайшего месяца, - заявил Форстер.
 
Напомним, что «Ахмат», возглавляет бывший тренер львовских «Карпат» Олег Кононов. 
 
Ранее сообщалось, что «Ахмат» интересуется Форстером.
 
В минувшем сезоне бразилец сыграл за «Зарю» 32 матча и забил восемь мячей.

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    lg
      lg, 05.07.2017 11:10
    +1
    Ржач.. а с каких пор Терек стал Ахматом? Лучше б уже ФК Кадыровка
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