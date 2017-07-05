Рафаэль ФОРСТЕР: «Я не прочь перейти в Ахмат»

26-летний защитник луганской «Зари» Рафаэль Форстер не исключает возможности переезда в Россию, где в его услугах заинтересован грозненский «Ахмат».
- Мой контракт рассчитан до декабря нынешнего года. «Ахмат»? Я не прочь перейти в этот клуб. Впрочем, вполне возможно, что останусь в «Заре». Все решится в течение ближайшего месяца, - заявил Форстер.
Напомним, что «Ахмат», возглавляет бывший тренер львовских «Карпат» Олег Кононов.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» интересуется Форстером.
В минувшем сезоне бразилец сыграл за «Зарю» 32 матча и забил восемь мячей.
Источник — terrikon.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.