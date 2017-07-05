Рафаэль ФОРСТЕР: «Я не прочь перейти в Ахмат»

Коэффициент на победу в турнире Александра Усика здесь равен единице (т.е., 1 выигранный доллар н...

Туда ему и дорога.... При всем уважении к обеим.

какой на хер сильный турецкий клуб???Кому нужно это бревно!!!!

---Как то в одном из интервью Коноплянка сказал,что страшно за Ярмоленко.И переживает за Андрея б...

цілком можливо, навіть більше - скоріше за все так воно і є.

а то мне эти два брата акрабата уже порядком надоели, ничего не добились на евро уровне а ЗП хотя...

Там ключове словосполучення "может стать". Як завжди "журналюги" вирішили під...