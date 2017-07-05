ВОРОНИН: «Ближайшие 10 лет Германии можно не переживать о составе»

Кубок Конфедераций в России, считающийся репетицией ЧМ-2018, завершился победой второго состава немцев над Чили (1:0).

Турнир запомнился скандалами с судьями, допустившими звонкие ляпы. «В финале был момент, когда чилийцу надо было давать красную карточку за то, что немцу Вернеру чуть челюсть локтем не выбил, — говорит экс-сборник Андрей Воронин, проживающий в Германии. — Но арбитры посмотрели видеоповтор и показали только желтую. Несправедливо. А в игре за «бронзу» была чистая «точка» в ворота Португалии, но судья даже не взял видеоповтор. Непонятно, как они выбирают, смотреть видеоповтор или нет. Если и дальше будет так, то смысл в этих повторах?».

А вот Германия ликует. Прямо во время пресс-конференции своего коуча Лева после финала немецкие игроки с пивом в руках влетели в зал и принялись петь: «Кампеоне! Кампеоне! Оле-оле-оле!». «Пока звезды сборной Германии отдыхали, они вторым составом выиграли молодежный Евро и Кубок Конфедераций. На ЧМ-2018 их будут все бояться, и они там явно будут претендентом №1 на титул, — говорит Воронин. — Просто в Германии развивают детско-юношеский футбол. Иностранных звезд в Бундеслиге не так много, немцы рассчитывают на своих воспитанников. Лев даже шутит, мол, у тренеров других сборных проблема насобирать 11 футболистов, а у него — отсеять лишних 60. Ближайшие лет 10 им вообще можно не переживать, каким составом выступать на Евро и ЧМ. Но на Мундиале-2018 всякое может случиться: та же Португалия выглядела средней командой по ходу последнего ЧЕ — а выиграла его!».

Напомним, что тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы в финале повторил уникальное тренерское достижение: он стал четвертым тренером, которому удалось выиграть и чемпионат мира, и Кубок конфедераций. Лучшим игроком финального матча был признан вратарь немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген.