Зенит и Кайрат не ведут переговоров о возвращении Аршавина

Казахстанский «Кайрат» и российский «Зенит» не ведут переговоров о переходе в санкт-петербургский клуб нападающего Андрея Аршавина. Об этом сообщил спортивный директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что обсудит с главным тренером команды Роберто Манчини возможность возвращения Аршавина. Фурсенко сказал, что был бы рад,

«Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит. У нас завтра игра Лиги Европы (с литовским «Атлантасом»), Аршавин с командой», - сказал Калакуцкий.

В первом матче с «Атлантасом» (6:0), который состоялся 29 июня в Алма-Ате, 36-летний Аршавин забил два мяча. За «Кайрат» бывший капитан сборной России выступает с 2016 года, став с командой обладателем Суперкубка Казахстана 2017 года. Контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца года. На вопрос, ведутся ли с нападающим переговоры о продлении соглашения, Калакуцкий ответил: «Пока не обсуждали».

Аршавин играл за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Также он выступал за английский «Арсенал» (2009 - 2013) и краснодарскую «Кубань» (2015). В активе Аршавина 75 матчей и 17 голов за сборную России.