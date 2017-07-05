5-го июля киевское «Динамо» проведет свой четвертый товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии. «Бело-синие» встретятся с клубом «Университатя», который выступает в Лиге 1 – высшем дивизионе чемпионата Румынии.
Видеотрансляция этой игры начнется в 20:00 (время киевское).
Источник — ФК Динамо Киев
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