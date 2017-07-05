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Динамо – Университатя. ВИДЕО LIVE

Следите за прямой трансляцией товарищеского матча начиная с 20:00

  • 05.07.2017 10:18
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

5-го июля киевское «Динамо» проведет свой четвертый товарищеский матч на тренировочном сборе в Австрии. «Бело-синие» встретятся с клубом «Университатя», который выступает в Лиге 1 – высшем дивизионе чемпионата Румынии.

Видеотрансляция этой игры начнется в 20:00 (время киевское).

Источник — ФК Динамо Киев

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