Выиграй абонементы на домашние матчи Шахтера в Харькове!

Для участия в розыгрыше сезонных пропусков необходимо выполнить два условия:
1. Поставить «нравится» нашей странице в Facebook — Sport.ua
2. Поставить лайк публикации и поделиться на своей странице.
Среди тех, кто выполнит все условия, 12 июля мы разыграем два абонемента на матчи «горняков» в Харькове.
Источник — Sport.ua
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