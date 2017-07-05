Выиграй абонементы на домашние матчи Шахтера в Харькове!

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Борис Тащи стал игроком Дуйсбурга 10:23 — Артем Ильичев Главное чтоб игровую практику получал. А там может и допросите до вышки.

ОФИЦИАЛЬНО: Пепе подписал контракт с Бешикташем 10:22 — Артем Ильичев А говорили с ПСЖ договорился))) передоговрился с турками)) з/а решает вопрос)) нехило на почледок...

Рома не потянет зарплату Ярмоленко 10:13 — Elblanko Здається мені, ярмо сам заявляв, шо хоче грати в топ чемпіонаті, на будь-яких умовах. 10:06 — mafiozi250 Dynamo Kyiv und AS Rom verhandeln bereits einen Transfer von Yarmolenko. Früher verlangt... 09:54 — alegofich Ахаха я эту шутку буду слышать еще лет 5!! ....ярмоленком интересуется все клубы но никто не тяне...

Могилевский Днепр покинул Чумак 10:10 — hoffenheim Евгений пришел в клуб этой тойвой

Леся ЦУРЕНКО: «Во время игры разболелась рука» 09:32 — Станислав Матусевич Вот только сегодняшней пары Лесе и не хватает для полного счастья. Надо же уметь себя беречь.