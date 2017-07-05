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Выиграй абонементы на домашние матчи Шахтера в Харькове!

Не упусти шанс выиграть абонементы на игры «горняков» на «Металлисте»!

  • 05.07.2017 10:06
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Выиграй абонементы на домашние матчи Шахтера в Харькове!
Для участия в розыгрыше сезонных пропусков необходимо выполнить два условия: 
 
1. Поставить «нравится» нашей странице в Facebook — Sport.ua
2. Поставить лайк публикации и поделиться на своей странице. 
 
Среди тех, кто выполнит все условия, 12 июля мы разыграем два абонемента на матчи «горняков» в Харькове. 
 

Источник — Sport.ua

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