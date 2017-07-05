Алексей АНТОНОВ: «Ушел из Дьирмота из-за лимита на легионеров»

Экс-форвард сборной Украины Алексей Антонов рассказал, почему он покинул венгерский «Дьирмот», и поделился впечатлениями от пребывания в другой стране.

— Алексей, вы всего пару месяцев отыграли в Венгрии, но в итоге покинули «Дьирмот». Почему?

— Все очень просто: у меня закончился контракт.

— Вам предлагали остаться и заключить новое соглашение?

— Во втором дивизионе Венгрии лимит на легионеров. А мы как раз вылетели во второй дивизион, поэтому мне пришлось уйти из клуба.

— А если бы не было лимита, возможно, что с вами заключили бы новый контракт?

— Можно только гадать, даже не знаю.

— Как вы вообще попали в Венгрию? Кто пригласил?

— Мне предложили, я согласился. Сразу поехал в одну команду, но там в связи с некоторыми нефутбольными моментами контракт с клубом я не подписал. Там от президента клуба все зависело.

— Президент не захотел, чтобы вы переходили в этот клуб?

— Может, и так. Сразу он что-то не захотел, потом уже у меня не было желания с ними подписывать контракт, так скажем. В итоге решил перейти в «Дьирмот».

— Зарплаты в чемпионате Венгрии ниже, чем в чемпионате Украины?

— Нет, не ниже. Даже выше зарплаты, мне кажется.

— В Венгрии в МТК играл также Юрий Коломоец. Пересекались?

— Пересекались только, когда наши команды играли друг против друга на футбольном поле.

— И чья команда тогда победила?

— Кажется, мы выиграли со счетом 1:0 (так и было, оба украинца вышли тогда в стартовых составах своих команд, Антонова заменили на 90+1 минуте. — Прим. MatchDay).

— Как вам чемпионат Венгрии? Хороший уровень?

— Мне понравился. Хороший, интересный чемпионат. Я думал, что будет хуже. Был приятно удивлен венгерской лигой.

— А как в Венгрии обстоят дела с посещаемостью?

— Достаточно много болельщиков ходит на игры. Но стоит признать, стадионы там небольшие.

— Правда ли, что в Венгрии настолько поднялся уровень футбола, что клубы живут во многом благодаря телетрансляциям?

— Честно говоря, в этот вопрос не вникал. Там, наверное, у клубов такие же договора с трансляторами, как и в Украине. Точно так же, как и везде. Похоже, все, как у нас. Я, например, вживую отличий не заметил. На матчах камеры стоят такие же, как и у нас. Единственное, что удивило: весь тур проходит в один день.

— Куда теперь держите курс? Возможно, что продолжите карьеру в Украине?

— Не знаю, посмотрим. Пока ничего не могу сказать. Все на уровне разговоров.

— Если вдруг СК «Днепр-1» пригласит вас к себе или «Днепр», есть вероятность, что вы вернетесь?

— Может, и есть. (Смеется.) Посмотрим, как будет. Это дело времени. Поживем — увидим.