В России ожидают миллион туристов на ЧМ-2018

До миллиона туристов может приехать на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Об этом сообщил во вторник вице-премьер России Виталий Мутко.

«Рассчитываем, что в следующем году Россию [во время ЧМ-2018] посетит до миллиона туристов», - сказал Мутко.

Он отметил, что завершившийся 2 июля Кубок конфедераций позволил увеличить пассажиропоток в России на 17%. «Около 30 тысяч приехало туристов, большинство из Чили, Мексики, как ни странно», - заявил Мутко.