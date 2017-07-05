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В России ожидают миллион туристов на ЧМ-2018

Виталий Мутко рассказал об ожидаемом туристическом буме во время чемпионата мира по футболу

  • 05.07.2017 09:41
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До миллиона туристов может приехать на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Об этом сообщил во вторник вице-премьер России Виталий Мутко.

«Рассчитываем, что в следующем году Россию [во время ЧМ-2018] посетит до миллиона туристов», - сказал Мутко.

Он отметил, что завершившийся 2 июля Кубок конфедераций позволил увеличить пассажиропоток в России на 17%. «Около 30 тысяч приехало туристов, большинство из Чили, Мексики, как ни странно», - заявил Мутко.

Источник — ТАСС

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