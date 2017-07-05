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Челси продлил контракт с Абрахамом и отдал его в Суонси

Следующий сезон юный футболист проведет в аренде

  • 05.07.2017 08:55
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ФК Челси. Тэмми Абрахам
© ФК Челси. Тэмми Абрахам

Тэмми Абрахам подписал с «Челси» новый 5-летний контракт. 19-летний игрок «синих» присоединится на правах годичной аренды к выступающему в АПЛ «Суонси».

Нападающий переходит в валлийский клуб, который тренирует бывший помощник главного тренера «Челси» Пол Клемент. Прошлый сезон Абрахам провел на правах аренды в «Бристоль Сити», который выступает в Чемпионшипе.

За время своей аренды в клубе с «Эштон Гейт» молодой нападающий забил 26 мячей во всех турнирах.

Гол Абрахама в ничейном матче с «Шэффилд Уэнсдей» (2:2) стал самым быстрым голом в истории Чемпионшипа, который был забит молодым игроком, а для самого футболиста – 16-м в сезоне. Абрахам закончил прошлый сезон, получив в «Бристоль Сити» звания «Лучший игрок года» и «Лучший молодой игрок года».

Он начал свой путь в Академии «Челси» с команды U-8. Его голы за молодежную команду позволили дважды подряд завоевать МКА и выиграть Юношескую Лигу Чемпионов в сезонах 2014/15 и 2015/16.

За первую команду «Челси» Абрахам дебютировал в выездном матче с «Ливерпулем» в сезоне 2015/16, когда «синие» сыграли вничью. Также молодой игрок появился на поле в следующем матче с «Лестером».

Выступавший за сборные Англии U-18 и U-19, Абрахам оформил дубль в своем дебютном матче за сборную U-21 октябре прошлого года и был в составе команды, которая дошла до полуфинала на недавнем Евро U-21, который проходил в Польше.

Источник — ФК Челси

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