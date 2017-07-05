Сергій ШЕСТАКОВ: «Хочу спробувати себе в європейському чемпіонаті»

Півзахисник «Олімпіка» Сергій Шестаков про збори, бажане амплуа, пройдений у футболі шлях і прагнення на майбутнє

— Сергію, останній контрольний матч Вашої команди проти «Маріуполя» відбувся за 30-градусної спеки. Хіба не можна було розпочати його пізніше? Чи, можливо, то така підготовка до липнево-серпневої частини сезону?

— Рішення про початок матчів — прерогатива адміністрації клубу й тренерів. Футболісти тут ні до чого: виходимо на поле тоді, коли скажуть. Від себе додам, що, можливо, вся справа в «Маріуполі»: після гри вони зразу їхали додому, в рідне місто, а це, вважайте, п’ять годин їзди на автобусі. Подумайте, коли би вони доїхали, якби спаринг почався, умовно кажучи, о восьмій годині вечора?

— В тому ж спарингу Ви вийшли на 46 хвилині, а наставник «Олімпіка» назвав другий тайм невдалим у виконанні своїх підопічних. Вас особисто Роман Санжар критикував?

— Роман Миколайович ніколи нікого не критикує публічно. На післяматчевих розборах він акцентує загальнокомандні тенденції, проблеми. Просто в тому таймі у нас вийшли новачки, не вистачило зіграності, от і провалилися. Крім того, там і гол був забитий, м’яко кажучи, неординарний.

— Іще одне запитання про тренувальні збори: в якому амплуа Вас найчастіше використовували? Є дані, що на звичній позиції лівого хавбека Ви майже не грали.

— Взагалі я можу закрити три місця на полі — правого захисника й півзахисника плюс ліворуч у півобороні. Тепер період зборів, і Санжар пробує різні варіанти. Наприклад, є різні труднощі на деяких позиціях, і він награє на них нових хлопців, а я закриваю інші місця на полі.

— Виступаючи в Першій лізі, Ви регулярно входили в категорію топ-асистентів. В УПЛ за минулий сезон зуміли віддати лише дві результативні передачі. Що треба зробити для покращення цього показника?

— По-перше, рівень ліг: у Першій грають у дещо інший футбол. По-друге, минулого чемпіонату я не завжди був хавбеком — часто грав у захисті, тобто далеко від чужих воріт. На мою думку, має відбутися вдалий збіг обставин: треба, щоб я закріпився в одному амплуа й щоби воно було атакувальним.

— 14 липня виповниться рівно два роки, відколи Ви підписали контракт із «Олімпіком», таким чином закривши для себе «період митарств»: довелося пройти аматорський рівень, Першу лігу, відтак УПЛ. Згадуєте прожите й пережите? Наприклад, період життя, коли їздили на маршрутках?

— Часто згадую! Всього було: й на область грав, і на першість району. Було навіть таке, що виступав безплатно — просто від великої любові до футболу. Добре знав графік громадського транспорту… Сьогодні добираюся на матчі клубним автобусом, де підписані всі сидіння, й думаю: «Ого, чого досяг!» Ціную все, що маю. Сподіваюся, ще не всього показав у футболі.

— Того ж дня, 14 липня, відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2017/18 — тоді «Олімпік» отримає суперника, з яким зустрінеться 27 числа…

— Очікую цієї події. Хочеться просто спробувати інший рівень футболу, відчути себе на ньому. Для мене це буде ще один виток у кар’єрі. Я дуже довго до цього йшов.

— Упродовж «європейської теми»: авторитетний німецький сайт Transfermarkt оцінює Вашу трансферну вартість у півмільйона євро. І зазначає: «Якщо цей гравець хоче перейти в західноєвропейський клуб, має зробити це протягом двох наступних років». Що скажете?

— Дуже хочу спробувати себе в європейському чемпіонаті! Причому в будь-якому. Я переконаний, що там усе інакше, все було би новим для мене: чемпіонат, тренувальний процес, робота наставників. Вважаю, все залежить від мене — треба багато працювати. Наприклад, досягти такого показника результативних передач, який у мене був у Першій лізі: тоді, можливо, на мене й звернуть увагу на Заході.