Днепр уступил Новомосковску

На протяжении уже почти двух десятков лет Новомосковск стал родным домом для клубных команд «Днепра». Однако для проведения очередного спарринга в нынешнее межсезонье днепровская команда отправилась в этот город без всякого преувеличения на выезд. Все дело в том, что соперником днепрян стал местный ФК «Новомосковск», занимающий третье место в первой лиге чемпионата области. В этой связи сразу же надо отметить, что изначально планировалось сыграть против харьковского «Металлиста-1925», однако буквально за сутки до игры харьковчане изменили свои планы, о чем своевременно и уведомили тренерский штаб днепровской команды. В итоге «Металлисту» оперативно была найдена замена в лице лучшей новомосковской команды.

Факт ее противоборства с «Днепром» привлек на трибуны местного «Металлурга» достаточно внушительную по нынешним временам аудиторию, куда большую, чем та, что, допустим, собиралась недавно на матчах днепровской команды U-19. Посетившие поединок зрители стали свидетелями упорной борьбы, в которой ни одному из соперников нельзя было отдать предпочтение. При этом днепровская команда, костяк которой составили ребята, выступавшие еще несколько месяцев назад за «Днепр» (U-19), превзошла новомосковцев по количеству голевых моментов. Однако долгое время ни фланговые атаки, ни заготовки при стандартных положениях, ни явные возможности забить после выходов один на один с голкипером, ко взятию ворот «Новомосковска» не приводили.

Долгожданный гол состоялся уже на 80-й минуте, когда оборона хозяев была вскрыта по центру. Однако оставшихся десяти минут «Новомосковску» хватило не только для того, чтобы сравнять счет, но и вырвать победу. Сначала цели достиг мощнейший удар из-за пределов штрафной площади, а затем новомосковцы к удовольствию публики разыграли быструю комбинацию с выводом в штрафную «Днепра» на удар форварда, который ударом низом поразил дальний угол.