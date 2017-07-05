Верес заявив 15 гравців на новий сезон

Народний Клуб «Верес» провів заявку гравців на сезон 2017/2018.
Воротарі: Олександр Бандура 30.05.1986, Богдан Когут 10.10.1987.
Захисники: Сергій Борзенко 22.06.1986, Артур Западня 04.06.1990, Микола Іщенко 09.03.1983, Антон Кравченко 23.03.1991, Сергій Сімінін 09.10.1987.
Півзахисники: Ростислав Волошинович 23.05.1991, Роман Карасюк 27.03.1991, Антон Котляр 07.03.1993, Валерій Кучеров 11.08.1993, Євген Морозенко 16.12.1991, Геннадій Пасіч 13.07.1993, Євген Пасіч 13.07.1993.
Нападник: Руслан Степанюк 16.01.1992
Втім, варто зазначити, що на цьому списку футболістів тренерський штаб зупинятися не збирається. Трансферне вікно в Україні відчинене до 1 вересня, і навіть після цього буде можливість дозаявляти вільних агентів.
Источник — ФК Верес
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