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Рома не потянет зарплату Ярмоленко

Итальянский клуб не в силах удовлетворить финансовые аппетиты украинца

  • 05.07.2017 07:54
  • 1141 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Продолжаются переговоры о возможном переходе в «Рому» 27-летнего вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

Киевляне хотят за футболиста €17 миллионов, что устраивает римский клуб. Камнем преткновения может стать зарплата футболиста. На данный момент Ярмоленко зарабатывает в «Динамо» около €2 миллионов за сезон. В «Роме» Андрей хочет получать €3 миллиона без учета бонусов, что не устраивает итальянский клуб.

В минувшем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач.

Источник — Football-italia

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Комментарии
    napalm931
      napalm931, 05.07.2017 08:32
    +2
    Ну правильно,зачем Роме такой игрок, который будет греть лавку и получать такие деньги)
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    Invulnerable
      Invulnerable, 05.07.2017 08:33
    +1
    Ярмола и на 2 думаю согласиться, при том что Суркис ему даст бонусы
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    Ігор Середина
      Ігор Середина, 05.07.2017 08:41
    +1
    Вот почему шубкисы настоящие вредители футбола.
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    ram-le
    ram-le, 05.07.2017 08:43
    +1
    Семью ж то кормить как-то надо...
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    pavelod
      pavelod, 05.07.2017 08:44
    0
    Кто сказал что это правда... Торгуются видимо... Или очередная утка...
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