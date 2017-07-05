Рома не потянет зарплату Ярмоленко

Продолжаются переговоры о возможном переходе в «Рому» 27-летнего вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

Киевляне хотят за футболиста €17 миллионов, что устраивает римский клуб. Камнем преткновения может стать зарплата футболиста. На данный момент Ярмоленко зарабатывает в «Динамо» около €2 миллионов за сезон. В «Роме» Андрей хочет получать €3 миллиона без учета бонусов, что не устраивает итальянский клуб.

В минувшем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 10 голевых передач.