Максим МАЛЫШЕВ: «У меня были проблемы со спиной»

Кто сказал что это правда... Торгуются видимо... Или очередная утка...

Семью ж то кормить как-то надо...

Вот почему шубкисы настоящие вредители футбола.

Ярмола и на 2 думаю согласиться, при том что Суркис ему даст бонусы

Ну правильно,зачем Роме такой игрок, который будет греть лавку и получать такие деньги)