Максим МАЛЫШЕВ: «У меня были проблемы со спиной»

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев тренируется на сборе в Германии по индивидуальной программе.
– Были небольшие проблемы со спиной, – говорит полузащитник «Шахтера». – Вчера сделали определенные процедуры, чувствую себя намного лучше. Сегодня занимался только в фитнес-центре. Надеюсь, уже завтра вернусь в общую группу. В целом сбор проходит отлично, хорошо работаем, сыграли три спарринга с сильными командами, есть все необходимые условия для подготовки. Стараемся выкладываться на сто процентов и на тренировках, и в матчах.
Источник — ФК Шахтер
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