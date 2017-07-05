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Максим МАЛЫШЕВ: «У меня были проблемы со спиной»

Хавбек «Шахтера» тренируется по индивидуальной программе

  • 05.07.2017 07:36
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ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев тренируется на сборе в Германии по индивидуальной программе.

– Были небольшие проблемы со спиной, – говорит полузащитник «Шахтера». – Вчера сделали определенные процедуры, чувствую себя намного лучше. Сегодня занимался только в фитнес-центре. Надеюсь, уже завтра вернусь в общую группу. В целом сбор проходит отлично, хорошо работаем, сыграли три спарринга с сильными командами, есть все необходимые условия для подготовки. Стараемся выкладываться на сто процентов и на тренировках, и в матчах.

Источник — ФК Шахтер

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