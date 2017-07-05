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Александр ХАЦКЕВИЧ: «В атаке Гармаш играет как второй форвард»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу над «Габалой» (2:1)

  • 05.07.2017 07:28
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ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итог победному матчу с «Габалой» (2:1).

- Александр Николаевич, учитывая, что сегодня половина игроков, вышедших в старте, провела полный матч, вы довольны физической формой своих подопечных?
- Учитывая сегодняшние погодные условия, а это, пожалуй, был самый жаркий день за время нашего сбора, то движение без мяча и движение с мячом было на достаточном уровне. Стоит также учитывать, что вчера у нас было две тренировки и достаточно серьезные нагрузки. Так что в плане движения команда выглядела хорошо.

- Принято считать, что результаты таких матчей неважны, и тем не менее, довольны ли вы победой над довольно-таки серьезным соперником?
- В первую очередь, мы отталкиваемся от своей игры. Нельзя сказать, что результаты на сборах не важны. Позитивный результат всегда придает уверенности в своих силах. Так что перед игрой я сказал ребятам, что у нас осталось не такое уж большое количество игр на сборах, поэтому в каждой мы играем в том числе на результат.

- Дмитрий Хлебас начал радовать вас результативностью?
- Учитывая сколько у него моментов было в предыдущих играх… Нападающий должен забивать. Но он, в первую очередь, сегодня играл и на команду. А то что он реализовал эти моменты – похвально.

- Денис Гармаш действовал близко к нападению. Изменились ли его функции, задачи на поле?
- При атаке Денис играет как второй нападающий. Когда команда владеет мячом, он оказывает давление на центральных защитников. А при обороне он действует ближе к опорным полузащитникам.

- Как оцените форму Мбокани?
- Он провел в команде только один полноценный тренировочный день – вчера. Ему нужно было дать игровое время, посмотреть в игре, в каком он состоянии. Понятно, что сейчас ему тяжело, но через игры, через тренировки он должен набирать форму.

Источник — ФК Динамо Киев

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