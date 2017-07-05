Шахтер в Германии: Фонсека снизил нагрузку на команду

Во вторник после обеда и отдыха «горняки» провели очередную тренировку в немецком Мариенфельде.

Паулу Фонсека немного снизил нагрузку, уменьшив длительность сессии. Последние дни дончане занимаются не дольше часа, да и интенсивность уже не такая высокая, как в начале сбора. После разминки «оранжево-черных» ждал комплекс, направленный на развитие координации. Работа на поле ограничилась упражнениями на контроль мяча.

Завтра на первую половину дня у чемпионов Украины запланирована сессия, а после обеда «горняки» отправятся на игру с представителем Второй Бундеслиги «Хольштайном» (Киль).