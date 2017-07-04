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ОФИЦИАЛЬНО: Пепе подписал контракт с Бешикташем

Бывший защитник «Реала» продолжит карьеру в Турции

  • 04.07.2017 23:54
  • 928 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Бешикташ. Пепе (по центру)
© ФК Бешикташ. Пепе (по центру)
Стамбульский «Бешикташ» объявил о подписании португальского защитника Пепе. Подробности сделки не сообщаются.
 
Напомним, контракт Пепе с мадридским «Реалом» истек по окончании сезона 2016/17. Таким образом, португалец достался турецкому клубу совершенно бесплатно.
 

Источник — ФК Бешикташ

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Комментарии
    Brian10
    Brian10, 05.07.2017 00:04
    -2
    В 34 года можно и в Бешикташ. Только на кой хер он Бешикташу....
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    SeliK1936
      SeliK1936, 05.07.2017 00:20
    -3
    Brian10, 05.07.2017 00:04
    В 34 года можно и в Бешикташ. Только на кой хер он Бешикташу....
    Нахер ему Бешикташ?
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    sanjek83
      sanjek83, 05.07.2017 00:20
    +1
    Brian10, 05.07.2017 00:04
    В 34 года можно и в Бешикташ. Только на кой хер он Бешикташу....
    он опытный защитник и достался бесплатно,а купить хорошего + опытного ,надо минимум 12,5 лямов отдать + зарлата....короче, обе стороны довольны!
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    pulse240
    pulse240, 05.07.2017 00:31
    -3
    Brian10, 05.07.2017 00:04
    В 34 года можно и в Бешикташ. Только на кой хер он Бешикташу....
    Только проснулся? Турки давно уже скупают к себе либо не состоявшихся звёзд, либо звёздных пенсионеров.
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    Brian10
      Brian10, 05.07.2017 00:38
    0
    pulse240, 05.07.2017 00:31
    Brian10, 05.07.2017 00:04
    В 34 года можно и в Бешикташ. Только на кой хер он Бешикташу....

    Только проснулся? Турки давно уже скупают к себе либо не состоявшихся звёзд, либо звёздных пенсионеров.
    Этот вектор развития уже давно не приносит результатов. Вот я о чём.
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