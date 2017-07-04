ОФИЦИАЛЬНО: Пепе подписал контракт с Бешикташем

Это тут причём? Шутка не оценил

Мда, вчера гражданство, сегодня скандал. То, что чистой воды подстава думаю поняли все. Не хош бы...

Футбол, это игра а не бизнес.

ей богу, ну ты иногда как ребенок, все за чистую монету на эмоциях и с широко открытым ртом прини...

Да ладно вам! Как будто я всеми силами пытаюсь получить работу на сайте, а меня упорно игнорируют...

Бувають вперті сайти. Від всіх потроху, але Матусевича в ігнор! Спорт.юа, пробудіться!!!