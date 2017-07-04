ОФИЦИАЛЬНО: Пепе подписал контракт с Бешикташем

Стамбульский «Бешикташ» объявил о подписании португальского защитника Пепе. Подробности сделки не сообщаются.
Напомним, контракт Пепе с мадридским «Реалом» истек по окончании сезона 2016/17. Таким образом, португалец достался турецкому клубу совершенно бесплатно.
Ранее сообщалось, что турки предложили Пепе двухлетний контракт на 10 миллионов евро и бонус в размере 2,5 млн евро.
Источник — ФК Бешикташ
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В 34 года можно и в Бешикташ. Только на кой хер он Бешикташу....
Только проснулся? Турки давно уже скупают к себе либо не состоявшихся звёзд, либо звёздных пенсионеров.
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