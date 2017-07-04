В 1-м раунде квалификации Лиги Европы случилась невероятная сенсация: шотландский «Рейнджерс» проиграл на выезде команде из Люксембурга под названием «Прогресс Нидеркорн» и по сумме двух встреч вылетел из турнира.
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд
«Прогресс Нидеркорн» – «Рейнджерс» – 2:0 (первый матч 0:1)
Голы: 1:0 - 66 Франсуаз, 2:0 - 75 Тилль.
Напомним, в прошлом сезоне «Рейнджерс» стал бронзовым призером чемпионата Шотландии.
Источник — Sport.ua
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