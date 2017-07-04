Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рейнджерс уступил команде из Люксембурга и вылетел из Лиги Европы

Шотландская команда бесславно завершила еврокубковую кампанию

  • 04.07.2017 22:54
  • 1078 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
В 1-м раунде квалификации Лиги Европы случилась невероятная сенсация: шотландский «Рейнджерс» проиграл на выезде команде из Люксембурга под названием «Прогресс Нидеркорн» и по сумме двух встреч вылетел из турнира.
 
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд
 
«Прогресс Нидеркорн» – «Рейнджерс» – 2:0 (первый матч 0:1)
Голы: 1:0 - 66 Франсуаз, 2:0 - 75 Тилль.
 
Напомним, в прошлом сезоне «Рейнджерс» стал бронзовым призером чемпионата Шотландии.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Brian10
      Brian10, 04.07.2017 23:01
    +8
    Как же низко пал некогда славный клуб выступавший в ЛЧ.
    Ссылка
    VAD
    online
    VAD, 04.07.2017 23:04
    +3
    Жесть
    Ссылка
    VAD
    online
    VAD, 04.07.2017 23:05
    +5
    Вот куда Миле с Алиевым надо, в Рейнджерс!
    Ссылка
    arvipin
      arvipin, 04.07.2017 23:40
    +1
    А почему не в "Прогресс"? Глядишь, снова в групповом турнире ЛЧ сыграют ))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.