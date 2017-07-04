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Усик является безоговорочным фаворитом на победу в WBSS 23:46 — Ярик Ярославский по усику не всё так однозначно, как показал последний бой - работы ещё достаточно много

Дубль Хлёбаса и возвращение Мбокани: Динамо обыграло Габалу 23:41 — Elblanko я памятаю як ленс колись сидів на трибуні, коли дк грали.

Рейнджерс уступил команде из Люксембурга и вылетел из Лиги Европы 23:40 — arvipin А почему не в "Прогресс"? Глядишь, снова в групповом турнире ЛЧ сыграют ))