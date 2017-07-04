Милевский попрощался с Тосно: «Братва, спасибо за сезон»

Украинский нападающий Артем Милевский, в минувшем сезоне выступавший в составе «Тосно», попрощался с российским клубом.

«Братва, спасибо за сезон, за эмоции. Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать. Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ, и, конечно, без травм!», - написал Милевский на своей странице в Іnstagram.

Ранее стало известно, что 32-летний форвард расторг контракт с «Тосно» по взаимному соглашению сторон.