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Милевский попрощался с Тосно: «Братва, спасибо за сезон»

Украинский форвард покинул российский клуб

  • 04.07.2017 22:31
  • 2220 просмотров
  • 1 комментария
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Украинский нападающий Артем Милевский, в минувшем сезоне выступавший в составе «Тосно», попрощался с российским клубом.

«Братва, спасибо за сезон, за эмоции. Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать. Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ, и, конечно, без травм!», - написал Милевский на своей странице в Іnstagram.

Ранее стало известно, что 32-летний форвард расторг контракт с «Тосно» по взаимному соглашению сторон.

Источник — Instagram

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Комментарии
    Оладик_ЙА
    Оладик_ЙА, 04.07.2017 22:56
    +3
    там Рейнджерс вылетел в 1 раунде ЛЕ от клуба из Люксембурга
    Ссылка
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