Милевский попрощался с Тосно: «Братва, спасибо за сезон»

Украинский нападающий Артем Милевский, в минувшем сезоне выступавший в составе «Тосно», попрощался с российским клубом.
«Братва, спасибо за сезон, за эмоции. Было круто быть частью такой команды. От души буду переживать. Удачи всем вам, новых побед в РФПЛ, и, конечно, без травм!», - написал Милевский на своей странице в Іnstagram.
Ранее стало известно, что 32-летний форвард расторг контракт с «Тосно» по взаимному соглашению сторон.
Источник — Instagram
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