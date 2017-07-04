Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений БОРОВИК: «Нежданно-негаданно нас выбросили за борт»

Голкипер «Карпат» рассказал о том, что клуб разорвал с ним контракт

  • 04.07.2017 22:10
  • 255 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты. Евгений Боровик
© ФК Карпаты. Евгений Боровик
Вратарь «Карпат» Евгений Боровик рассказал о том, что львовский клуб разорвал с ним контракт.
 
«Не знаю, что случилось. Как объяснили, руководство приняло такое решение. Это был главный аргумент. Мы собрались и уехали. Нам это утром сказали после завтрака: нужно ехать в клуб и там уже разговаривать по поводу своего дальнейшего существования в команде. Что сказали в клубе? Предложили разорвать контракт и искать себе новый коллектив.
 
У меня контракт рассчитан еще на полтора года. Пока что вариантов подходящих нет, до начала чемпионата осталось 10 дней… Вот так вот нежданно-негаданно нас выбросили за борт. Время еще есть для заявки, будем что-то искать. Чтобы разорвать контракт, нужно иметь какое-то предложение. В клубе сказали, что препятствовать не будут», - сказал Боровик.
 
Напомним, также в дубль «Карпат» были переведены  Виктор Хомченко, Евгений Зубейко и Алексей Дитятьев. Последние два покидают клуб, а Хомченко будет отправлен в аренду.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.