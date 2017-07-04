Евгений БОРОВИК: «Нежданно-негаданно нас выбросили за борт»

Вратарь «Карпат» Евгений Боровик рассказал о том, что львовский клуб разорвал с ним контракт.

«Не знаю, что случилось. Как объяснили, руководство приняло такое решение. Это был главный аргумент. Мы собрались и уехали. Нам это утром сказали после завтрака: нужно ехать в клуб и там уже разговаривать по поводу своего дальнейшего существования в команде. Что сказали в клубе? Предложили разорвать контракт и искать себе новый коллектив.

У меня контракт рассчитан еще на полтора года. Пока что вариантов подходящих нет, до начала чемпионата осталось 10 дней… Вот так вот нежданно-негаданно нас выбросили за борт. Время еще есть для заявки, будем что-то искать. Чтобы разорвать контракт, нужно иметь какое-то предложение. В клубе сказали, что препятствовать не будут», - сказал Боровик.

Напомним, также в дубль «Карпат» были переведены Виктор Хомченко, Евгений Зубейко и Алексей Дитятьев. Последние два покидают клуб, а Хомченко будет отправлен в аренду.