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Луго викупив контракт Кравця у Карпат

Український захисник продовжить кар'єру в іспанському клубі

  • 04.07.2017 21:54
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ФК Луго. Василий Кравец
© ФК Луго. Василий Кравец
Оборонець «Карпат» Василь Кравець остаточно став футболістом іспанського «Луго».
 
Нагадаємо, взимку львівський клуб та «Луго» домовились про піврічну оренду Василя з подальшим правом викупу. Своєю можливістю підписати повноцінну угоду із Кравцем іспанці не знехтували.
 
Василь Кравець є вихованцем карпатівської школи. Дебют на рівні Прем’єр-ліги відбувся 10 травня 2015 року, у матчі проти одеського «Чорноморця» (2:0). Загалом, за час проведений у першій команді, латераль зіграв 32 поєдинки.
 
Додамо, що в минулому сезоні Кравець провів 8 матчів у складі «Луго» в Сегунді.

Источник — ФК Карпаты

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