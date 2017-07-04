Луго викупив контракт Кравця у Карпат

Оборонець «Карпат» Василь Кравець остаточно став футболістом іспанського «Луго».

Нагадаємо, взимку львівський клуб та «Луго» домовились про піврічну оренду Василя з подальшим правом викупу. Своєю можливістю підписати повноцінну угоду із Кравцем іспанці не знехтували.

Василь Кравець є вихованцем карпатівської школи. Дебют на рівні Прем’єр-ліги відбувся 10 травня 2015 року, у матчі проти одеського «Чорноморця» (2:0). Загалом, за час проведений у першій команді, латераль зіграв 32 поєдинки.

Додамо, що в минулому сезоні Кравець провів 8 матчів у складі «Луго» в Сегунді.