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Худоб'яка вибрали капітаном Карпат

32-річний півзахисник знову вдягне капітанську пов'язку «зелено-білих»

  • 04.07.2017 21:09
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ФК Карпаты. Игорь Худобяк
© ФК Карпаты. Игорь Худобяк
У понеділок ввечері львівські «Карпати» провели загальне засідання, на якому відбулося голосування, що мало на меті вибрати капітана на новий чемпіонат. Більшістю голосів ця честь дісталася чинному власнику капітанської пов'язки Ігорю Худоб'яку
 
«Для мене велика честь бути капітаном такої команди. Щиро вдячний партнерам за довіру, зроблю все, що в моїх силах, аби виправдати сподівання уболівальників та тренерів» – сказав новий-старий капітан «левів». 
 
Щодо віце-капітанів, то ними стали Олег Голодюк і Павло Ксьонз. Ще одного віце-капітана оберуть тренери «зелено-білих».

Источник — ФК Карпаты

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